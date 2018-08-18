Додано: П'ят 25 жов, 2019 08:01

ЗЫ Тьолка не даром говорит про рум-мейтов. Тут это популярно. Снимаешь не один, с соседом/соседкой. Дешевле. И можешь еще бесплатно шпилиться.А теперь представь, ты статусный киевлянин, с благородным собственным жильем едешь в Америку, чтоб жить в общаге и, получая как эта тьолка 5 тыщ, не иметь перспектив заработать когда-либо на свое собственное, отдельное ...И про $400 на жратву прибрехивает. Может хавает как курица. Но тогда нах такая жизнь? Может тогда лучше уже столоваться в Пузатой Хате? На харч, транспорт, кофе, карманные расходы надо надо не менее $100 в день... За один ужин в хорошем ресторане можно эту сотку положить ... Мы же живем один раз, на тот свет эту сотку с собой не заберешь, правда?И про химию и уборку тоже. Мамка со своей химией делает еженедельную капитальную уборку квартиры со своим инструментом и химией за $150.И парковка за $25 в месяц это гонит. Бывает срочно паркануться и только за пару-тройку часов эти $25 заплатишь. В Нью-Йорке возле нашего консульства парковался за $60 за два часа и более до вечера ...Жить надо достойно где бы то ни было.Везде обычные люди живут примерно одинаково, что на 10 тыщ долларов, что на 10 тыщ гривен ...