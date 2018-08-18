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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2140214121422143

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 261
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
84
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
35
Всього голосів : 261
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 07:18

  investorkiev написав: у министра нашли квартиру в центре Мск.
1 метр оценивается в 27куе. Мл@, 1 метр у них= целая квартира у нас в Патриотике.
У нас есть вообще дома, где 1 метр стоит хотя бы 20куе?

вы сравнили.. сравнивайте с самыми напакованными предложениями в Г9а, ПещерСкой итд. и разделите 27 на трехкратную разницу в доходах- все станет на свои места.
Ваш Зепутат
antonivs3
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 07:33

Понаехал

О чем говорит твоя таблица о количестве депортированных из США?
Это индикатор рая?
Налезло разной уголовщины и нищебродов, вот их и выгоняют. Своих полно.
А что касается разных у нас с тобой Америк, то что тут удивительного?
Разные люди, разные доходы, разные места ...
Америка многолика. 8)
Тьолка немного занижает расходы, может быть скупая или ведет совсем скромный образ жизни. :?

Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 08:01

ЗЫ Тьолка не даром говорит про рум-мейтов. Тут это популярно. Снимаешь не один, с соседом/соседкой. Дешевле. И можешь еще бесплатно шпилиться.
А теперь представь, ты статусный киевлянин, с благородным собственным жильем едешь в Америку, чтоб жить в общаге и, получая как эта тьолка 5 тыщ, не иметь перспектив заработать когда-либо на свое собственное, отдельное ...
И про $400 на жратву прибрехивает. Может хавает как курица. Но тогда нах такая жизнь? Может тогда лучше уже столоваться в Пузатой Хате? На харч, транспорт, кофе, карманные расходы надо надо не менее $100 в день... За один ужин в хорошем ресторане можно эту сотку положить ... Мы же живем один раз, на тот свет эту сотку с собой не заберешь, правда?
И про химию и уборку тоже. Мамка со своей химией делает еженедельную капитальную уборку квартиры со своим инструментом и химией за $150.
И парковка за $25 в месяц это гонит. Бывает срочно паркануться и только за пару-тройку часов эти $25 заплатишь. В Нью-Йорке возле нашего консульства парковался за $60 за два часа и более до вечера ...
Жить надо достойно где бы то ни было.
Везде обычные люди живут примерно одинаково, что на 10 тыщ долларов, что на 10 тыщ гривен ...
8) 8) 8)
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 08:08

  Libo написав:ЗЫ Тьолка не даром говорит про рум-мейтов. Тут это популярно. Снимаешь не один, с соседом/соседкой. Дешевле. И можешь еще бесплатно шпилиться.
А теперь представь, ты статусный киевлянин, с благородным собственным жильем едешь в Америку, чтоб жить в общаге и, получая как эта тьолка 5 тыщ, не иметь перспектив заработать когда-либо на свое собственное, отдельное ...
И про $400 на жратву прибрехивает. Может хавает как курица. Но тогда нах такая жизнь? Может тогда лучше уже столоваться в Пузатой Хате? На харч, транспорт, кофе, карманные расходы надо надо не менее $100 в день... За один ужин в хорошем ресторане можно эту сотку положить ... Мы же живем один раз, на тот свет эту сотку с собой не заберешь, правда?
И про химию и уборку тоже. Мамка со своей химией делает еженедельную капитальную уборку квартиры со своим инструментом и химией за $150.
И парковка за $25 в месяц это гонит. Бывает срочно паркануться и только за пару-тройку часов эти $25 заплатишь. В Нью-Йорке возле нашего консульства парковался за $60 за два часа и более до вечера ...
Жить надо достойно где бы то ни было.
Везде обычные люди живут примерно одинаково, что на 10 тыщ долларов, что на 10 тыщ гривен ...
8) 8) 8)

Я утвердился в мысли что Вы бот. За сим не вижу смысла в дальнейшем общении. Если че не так - сорри :)
Понаехал
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 08:17

  Понаехал написав:Я утвердился в мысли что Вы бот. За сим не вижу смысла в дальнейшем общении. Если че не так - сорри :)


Пшёл нах. Привет Техасу. :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 08:39

билет на ракету
с сегодняшнего дня вводится в обращение

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Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 09:03

метро на веник опасносте!

https://uatribune.com/slugi-pribrali-me ... 0RWXx5ZToU
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 09:32

kingkongovets
Непонятно Паровозик гудит

вилучення з тексту закону статті 30, якою регулюються взаємовідносини держави з містом у частині зобов’язань Київської міської ради з погашення перед державою заборгованості”, – зазначив він.

Зокрема з бюджету пропонують прибрати 30 статтю, де йдеться про “будівництво дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції “Сирець” на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі міста Києва”.

О чем же там речь в этой статье 30? О том, что Киев должен госбюджету деньги вернуть? Или о том, что не будет финансирования конкретно под строительство метро?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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