Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
ЗЫ Тьолка не даром говорит про рум-мейтов. Тут это популярно. Снимаешь не один, с соседом/соседкой. Дешевле. И можешь еще бесплатно шпилиться. А теперь представь, ты статусный киевлянин, с благородным собственным жильем едешь в Америку, чтоб жить в общаге и, получая как эта тьолка 5 тыщ, не иметь перспектив заработать когда-либо на свое собственное, отдельное ... И про $400 на жратву прибрехивает. Может хавает как курица. Но тогда нах такая жизнь? Может тогда лучше уже столоваться в Пузатой Хате? На харч, транспорт, кофе, карманные расходы надо надо не менее $100 в день... За один ужин в хорошем ресторане можно эту сотку положить ... Мы же живем один раз, на тот свет эту сотку с собой не заберешь, правда? И про химию и уборку тоже. Мамка со своей химией делает еженедельную капитальную уборку квартиры со своим инструментом и химией за $150. И парковка за $25 в месяц это гонит. Бывает срочно паркануться и только за пару-тройку часов эти $25 заплатишь. В Нью-Йорке возле нашего консульства парковался за $60 за два часа и более до вечера ... Жить надо достойно где бы то ни было. Везде обычные люди живут примерно одинаково, что на 10 тыщ долларов, что на 10 тыщ гривен ...
Libo написав:ЗЫ Тьолка не даром говорит про рум-мейтов. Тут это популярно. Снимаешь не один, с соседом/соседкой. Дешевле. И можешь еще бесплатно шпилиться. А теперь представь, ты статусный киевлянин, с благородным собственным жильем едешь в Америку, чтоб жить в общаге и, получая как эта тьолка 5 тыщ, не иметь перспектив заработать когда-либо на свое собственное, отдельное ... И про $400 на жратву прибрехивает. Может хавает как курица. Но тогда нах такая жизнь? Может тогда лучше уже столоваться в Пузатой Хате? На харч, транспорт, кофе, карманные расходы надо надо не менее $100 в день... За один ужин в хорошем ресторане можно эту сотку положить ... Мы же живем один раз, на тот свет эту сотку с собой не заберешь, правда? И про химию и уборку тоже. Мамка со своей химией делает еженедельную капитальную уборку квартиры со своим инструментом и химией за $150. И парковка за $25 в месяц это гонит. Бывает срочно паркануться и только за пару-тройку часов эти $25 заплатишь. В Нью-Йорке возле нашего консульства парковался за $60 за два часа и более до вечера ... Жить надо достойно где бы то ни было. Везде обычные люди живут примерно одинаково, что на 10 тыщ долларов, что на 10 тыщ гривен ...
Я утвердился в мысли что Вы бот. За сим не вижу смысла в дальнейшем общении. Если че не так - сорри
вилучення з тексту закону статті 30, якою регулюються взаємовідносини держави з містом у частині зобов’язань Київської міської ради з погашення перед державою заборгованості”, – зазначив він.
Зокрема з бюджету пропонують прибрати 30 статтю, де йдеться про “будівництво дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції “Сирець” на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі міста Києва”.
О чем же там речь в этой статье 30? О том, что Киев должен госбюджету деньги вернуть? Или о том, что не будет финансирования конкретно под строительство метро?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Ракета на старте! Ключ в зажигании! Скафандры одели? Ремнями пристегнулись?
Смог над Киевом - это ракета прогревала двигатели?
Ребята, я читаю чисто что-бы поржать. Мне уже пох на Киев. Да Макс, умеете отчебучить, подняли настроение.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Світло парк - той випадок, коли не розумієш контингент, який купує в подібних локаціях, ... траса, залізна дорога, гаражі, промка та ТЕС, ... +негативне ставлення до дозволів на висотки поруч із місцевостями типу Лисої гори