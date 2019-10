Додано: П'ят 25 жов, 2019 12:05

Serg-ik написав: Vadim V написав: За бывшего народного депутата Максима Микитася внесли залог в размере 80 млн гривен. Об этом РБК-Украина сообщил источник в правоохранительных органах.



По словам источника, по состоянию на 25 октября за Микитася внесли необходимую сумму залога. За бывшего народного депутата Максима Микитася внесли залог в размере 80 млн гривен. Об этом РБК-Украина сообщил источник в правоохранительных органах.По словам источника, по состоянию на 25 октября за Микитася внесли необходимую сумму залога.

Кто? Инвесторы Укрбуда , в крайнем случае-городской бюджет Киева Кто? Инвесторы Укрбуда, в крайнем случае-городской бюджет Киева



$3.2млн - не так уже и много. Взятка ОДНОМУ депутату ВР за правильное голосование. $3.2млн - не так уже и много. Взятка ОДНОМУ депутату ВР за правильное голосование.

I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.