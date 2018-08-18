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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2141214221432144

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 261
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
84
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
35
Всього голосів : 261
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 11:57

  Serg-ik написав:
  Vadim V написав:внесли необходимую сумму залога.

Кто? Инвесторы Укрбуда :mrgreen: , в крайнем случае-городской бюджет Киева

Интересно , залог финмониториться?
Vadim V
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 12:03

  Vadim V написав:
  Serg-ik написав:
  Vadim V написав:внесли необходимую сумму залога.

Кто? Инвесторы Укрбуда :mrgreen: , в крайнем случае-городской бюджет Киева

Интересно , залог финмониториться?


думаю, что да
baraka
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 12:05

  Serg-ik написав:
  Vadim V написав:За бывшего народного депутата Максима Микитася внесли залог в размере 80 млн гривен. Об этом РБК-Украина сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам источника, по состоянию на 25 октября за Микитася внесли необходимую сумму залога.

Кто? Инвесторы Укрбуда :mrgreen: , в крайнем случае-городской бюджет Киева


$3.2млн - не так уже и много. Взятка ОДНОМУ депутату ВР за правильное голосование.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 12:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  TylerTruman_ написав:Світло парк - той випадок, коли не розумієш контингент, який купує в подібних локаціях, ... траса, залізна дорога, гаражі, промка та ТЕС, ... +негативне ставлення до дозволів на висотки поруч із місцевостями типу Лисої гори

Тут же пів гілки розказує що поза центром життя немає, а ось тобі майже центр з ціною околиць :)
Там можна в серпні було взяти по 700 баксів за квадрат (з курсом 24) квартиру в 5 хвилинах їзди на авто від Печерську та в 10 хв пішки від станції метро майже в центрі міста яку вже через рік здадуть.
Цей об'єкт набагато цікавіше ніж задворки ПОХу за ті ж гроші які добудують в 2022 році.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 12:55

Если кого это согреет, мы по уровню доступности аренды недвиги - между Францией и Великобританией
https://vesti.ua/strana/355261-skolko-nedvizhimosti-mozhet-sebe-pozvolit-zhitel-es-i-ukrainets?utm_medium=referral&utm_source=kurs_com_ua&utm_campaign=you_can_get_more
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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