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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 25 жов, 2019 11:57
Serg-ik написав: Vadim V написав:
внесли необходимую сумму залога.
Кто? Инвесторы Укрбуда
, в крайнем случае-городской бюджет Киева
Интересно , залог финмониториться?
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Vadim V
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 12:03
Vadim V написав: Serg-ik написав: Vadim V написав:
внесли необходимую сумму залога.
Кто? Инвесторы Укрбуда
, в крайнем случае-городской бюджет Киева
Интересно , залог финмониториться?
думаю, что да
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 12:05
Serg-ik написав: Vadim V написав:
За бывшего народного депутата Максима Микитася внесли залог в размере 80 млн гривен. Об этом РБК-Украина сообщил источник в правоохранительных органах.
По словам источника, по состоянию на 25 октября за Микитася внесли необходимую сумму залога.
Кто? Инвесторы Укрбуда
, в крайнем случае-городской бюджет Киева
$3.2млн - не так уже и много. Взятка ОДНОМУ депутату ВР за правильное голосование.
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 12:06
TylerTruman_ написав:
Світло парк - той випадок, коли не розумієш контингент, який купує в подібних локаціях, ... траса, залізна дорога, гаражі, промка та ТЕС, ... +негативне ставлення до дозволів на висотки поруч із місцевостями типу Лисої гори
Тут же пів гілки розказує що поза центром життя немає, а ось тобі майже центр з ціною околиць
Там можна в серпні було взяти по 700 баксів за квадрат (з курсом 24) квартиру в 5 хвилинах їзди на авто від Печерську та в 10 хв пішки від станції метро майже в центрі міста яку вже через рік здадуть.
Цей об'єкт набагато цікавіше ніж задворки ПОХу за ті ж гроші які добудують в 2022 році.
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 12:55
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Serg-ik
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