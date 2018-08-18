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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2142214321442145>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 261
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
84
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
35
Всього голосів : 261
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 13:23

Отлично показывает тренд - при экономическом развитии недвига будет сильно дорожать, а вот аренда нет.
В Вене вообще мрак, 6 тыс евро за квадрат, а аренда всего в два раза дороже Киева.
Santehnik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 13:29

  Serg-ik написав:Если кого это согреет, мы по уровню доступности аренды недвиги - между Францией и Великобританией
https://vesti.ua/strana/355261-skolko-nedvizhimosti-mozhet-sebe-pozvolit-zhitel-es-i-ukrainets?utm_medium=referral&utm_source=kurs_com_ua&utm_campaign=you_can_get_more


Ага, особенно улыбнули махинации с цифрами. Якобы в Украине средняя зарплата после налогов 307 евро, а аренда 735 евро в месяц. Инфо статьи - шлак.
VladPL
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 13:31

  Santehnik написав:Отлично показывает тренд - при экономическом развитии недвига будет сильно дорожать, а вот аренда нет.
В Вене вообще мрак, 6 тыс евро за квадрат, а аренда всего в два раза дороже Киева.

Там, я слышал, государственное регулирование арендных ставок. То, что и Киев скоро ждет.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 13:36

  airmax78 написав:
  Santehnik написав:Отлично показывает тренд - при экономическом развитии недвига будет сильно дорожать, а вот аренда нет.
В Вене вообще мрак, 6 тыс евро за квадрат, а аренда всего в два раза дороже Киева.

Там, я слышал, государственное регулирование арендных ставок. То, что и Киев скоро ждет.


Я тоже считаю что обязательно нужно госрегулирование аренды в Киеве!

Нужно запретить несознательным лендлордам сдавать квартиры дешевле чем, скажем, 1 средняя з/п по Киеву (16500грн) за однокомнатную, 2 зп (33000 грн) за двухкомнатную, 3 зп за трехкомнатную и т.д.
При этом обязательная ежегодная индексация не менее чем на размер двойной учетной ставки НБУ.
investorkiev
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 13:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:Нужно запретить несознательным лендлордам сдавать квартиры дешевле чем, скажем, 1 средняя з/п по Киеву (16500грн) за однокомнатную, 2 зп (33000 грн) за двухкомнатную, 3 зп за трехкомнатную и т.д.

Там скорее заставят всех сдавать по 5000.
Еще слыхал тему что в развитых странах ЕС большая часть недвиги в собственности юр. лиц, которых проще прогибать.
Santehnik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 13:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  artlife написав:Лучше жить в аренде за 10 тыс в месяц и копить, чем 30 лет в кредите по 10 тыс в месяц.

Не будет там 30 лет в кредите. Уже через 5-10 лет платеж будет меньше, чем аренда, и выплатит он квартиру куда быстрее, чем "накопит", живя в аренде - так он при этом будет жить в своем
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 13:47

  vhata написав:
  investorkiev написав:ЗЫ поэтому мне и нравится профессия лендлорда - практически при любом раскладе ты в выиграше.
А вот меня, этот тезис беспокоит. Почему власти молчат о лендлордах? Вспомнили про всех - депозитчиков, табачников, гоки, про ФОпов, даже про таксистов...
А такой огромный рынок аренды, где можно "доить и доить", не трогают. Идеи есть?

Рынок недвижимости - это один из локомотивов экономики, огромные обороты, рабочие места, налоги и пр. Посмотри на США или ту же Россию. Одни готовы делать налоговые льготы если покупаешь недвижимость, другие снизили ставки до минимума и загонят всех как могут. Хочешь материнский капитал - вперед! На Дальнем востоке ипотека чуть ли не под 4% в рублях, только покупайте, нет уезжайте, всё что сверху - государство компенсирует. В Москве владелец квартиры - святая корова. Если какие-то проблемы с арендаторами, то полиция без вопросов приезжает и решает всё в пользу владельца.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 13:48

  investorkiev написав:
  vhata написав:
  investorkiev написав:ЗЫ поэтому мне и нравится профессия лендлорда - практически при любом раскладе ты в выиграше.
А вот меня, этот тезис беспокоит. Почему власти молчат о лендлордах? Вспомнили про всех - депозитчиков, табачников, гоки, про ФОпов, даже про таксистов...
А такой огромный рынок аренды, где можно "доить и доить", не трогают. Идеи есть?


ФОПы, ГОКи, депозитчики - они все на виду, есть базы где в два клика мышкой их можно всех вытащить.

Как найти и доказать факт сдачи в аренду?

Как раз наоборот, большинство ФОПов и депозичков - свободные люди. В 08-09 начались проблемы с наличными дол., открыл счёт в другой стране и вообще перестал заводить деньги в Украину. Теперь хоть закликатесь мышкой.
С депозитами кинули - только полные олени снова пошли в банки. А вот с недвижимостью вы никуда не спрячетесь и раскрутить кто там живёт - это не составит труда. Может вы думаете что арендатор будет вас прикрывать? Никто не будет за вас таскать каштаны из огня.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 13:58

  baraka написав:
  Vadim V написав:
  Serg-ik написав:[quote="4778910:Vadim внесли необходимую сумму залога.

Кто? Инвесторы Укрбуда :mrgreen: , в крайнем случае-городской бюджет Киева

Интересно , залог финмониториться?


думаю, что да[/quot

... і, напевно, глибокостурбовані цим... :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 13:59

  Santehnik написав:
  TylerTruman_ написав:Світло парк - той випадок, коли не розумієш контингент, який купує в подібних локаціях, ... траса, залізна дорога, гаражі, промка та ТЕС, ... +негативне ставлення до дозволів на висотки поруч із місцевостями типу Лисої гори

Тут же пів гілки розказує що поза центром життя немає, а ось тобі майже центр з ціною околиць :)
Там можна в серпні було взяти по 700 баксів за квадрат (з курсом 24) квартиру в 5 хвилинах їзди на авто від Печерську та в 10 хв пішки від станції метро майже в центрі міста яку вже через рік здадуть.
Цей об'єкт набагато цікавіше ніж задворки ПОХу за ті ж гроші які добудують в 2022 році.

Так ? А Ви спробуйте туди добратися і звідти виїхати . Машиною - хіба розворот біля проспекту Науки , а без неї - взагалі проблематично ... Колись пороблять розв"язки ( напевно ) - будуть варіанти , але не найближчі років 5 ...
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