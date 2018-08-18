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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 25 жов, 2019 13:23
Отлично показывает тренд - при экономическом развитии недвига будет сильно дорожать, а вот аренда нет.
В Вене вообще мрак, 6 тыс евро за квадрат, а аренда всего в два раза дороже Киева.
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Santehnik
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 13:29
Ага, особенно улыбнули махинации с цифрами. Якобы в Украине средняя зарплата после налогов 307 евро, а аренда 735 евро в месяц. Инфо статьи - шлак.
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VladPL
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 13:31
Santehnik написав:
Отлично показывает тренд - при экономическом развитии недвига будет сильно дорожать, а вот аренда нет.
В Вене вообще мрак, 6 тыс евро за квадрат, а аренда всего в два раза дороже Киева.
Там, я слышал, государственное регулирование арендных ставок. То, что и Киев скоро ждет.
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airmax78
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 13:36
airmax78 написав: Santehnik написав:
Отлично показывает тренд - при экономическом развитии недвига будет сильно дорожать, а вот аренда нет.
В Вене вообще мрак, 6 тыс евро за квадрат, а аренда всего в два раза дороже Киева.
Там, я слышал, государственное регулирование арендных ставок. То, что и Киев скоро ждет.
Я тоже считаю что обязательно нужно госрегулирование аренды в Киеве!
Нужно запретить несознательным лендлордам сдавать квартиры дешевле чем, скажем, 1 средняя з/п по Киеву (16500грн) за однокомнатную, 2 зп (33000 грн) за двухкомнатную, 3 зп за трехкомнатную и т.д.
При этом обязательная ежегодная индексация не менее чем на размер двойной учетной ставки НБУ.
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investorkiev
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 13:42
investorkiev написав:
Нужно запретить несознательным лендлордам сдавать квартиры дешевле чем, скажем, 1 средняя з/п по Киеву (16500грн) за однокомнатную, 2 зп (33000 грн) за двухкомнатную, 3 зп за трехкомнатную и т.д.
Там скорее заставят всех сдавать по 5000.
Еще слыхал тему что в развитых странах ЕС большая часть недвиги в собственности юр. лиц, которых проще прогибать.
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Santehnik
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 13:47
artlife написав:
Лучше жить в аренде за 10 тыс в месяц и копить, чем 30 лет в кредите по 10 тыс в месяц.
Не будет там 30 лет в кредите. Уже через 5-10 лет платеж будет меньше, чем аренда, и выплатит он квартиру куда быстрее, чем "накопит", живя в аренде - так он при этом будет жить в своем
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Faceless
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 13:47
vhata написав: investorkiev написав:
ЗЫ поэтому мне и нравится профессия лендлорда - практически при любом раскладе ты в выиграше.
А вот меня, этот тезис беспокоит. Почему власти молчат о лендлордах? Вспомнили про всех - депозитчиков, табачников, гоки, про ФОпов, даже про таксистов...
А такой огромный рынок аренды, где можно "доить и доить", не трогают. Идеи есть?
Рынок недвижимости - это один из локомотивов экономики, огромные обороты, рабочие места, налоги и пр. Посмотри на США или ту же Россию. Одни готовы делать налоговые льготы если покупаешь недвижимость, другие снизили ставки до минимума и загонят всех как могут. Хочешь материнский капитал - вперед! На Дальнем востоке ипотека чуть ли не под 4% в рублях, только покупайте, нет уезжайте, всё что сверху - государство компенсирует. В Москве владелец квартиры - святая корова. Если какие-то проблемы с арендаторами, то полиция без вопросов приезжает и решает всё в пользу владельца.
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 13:48
investorkiev написав: vhata написав: investorkiev написав:
ЗЫ поэтому мне и нравится профессия лендлорда - практически при любом раскладе ты в выиграше.
А вот меня, этот тезис беспокоит. Почему власти молчат о лендлордах? Вспомнили про всех - депозитчиков, табачников, гоки, про ФОпов, даже про таксистов...
А такой огромный рынок аренды, где можно "доить и доить", не трогают. Идеи есть?
ФОПы, ГОКи, депозитчики - они все на виду, есть базы где в два клика мышкой их можно всех вытащить.
Как найти и доказать факт сдачи в аренду?
Как раз наоборот, большинство ФОПов и депозичков - свободные люди. В 08-09 начались проблемы с наличными дол., открыл счёт в другой стране и вообще перестал заводить деньги в Украину. Теперь хоть закликатесь мышкой.
С депозитами кинули - только полные олени снова пошли в банки. А вот с недвижимостью вы никуда не спрячетесь и раскрутить кто там живёт - это не составит труда. Может вы думаете что арендатор будет вас прикрывать? Никто не будет за вас таскать каштаны из огня.
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 13:58
baraka написав: Vadim V написав: Serg-ik написав:
[quote="4778910:Vadim внесли необходимую сумму залога.
Кто? Инвесторы Укрбуда
, в крайнем случае-городской бюджет Киева
Интересно , залог финмониториться?
думаю, что да[/quot
... і, напевно, глибокостурбовані цим...
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 13:59
Santehnik написав: TylerTruman_ написав:
Світло парк - той випадок, коли не розумієш контингент, який купує в подібних локаціях, ... траса, залізна дорога, гаражі, промка та ТЕС, ... +негативне ставлення до дозволів на висотки поруч із місцевостями типу Лисої гори
Тут же пів гілки розказує що поза центром життя немає, а ось тобі майже центр з ціною околиць
Там можна в серпні було взяти по 700 баксів за квадрат (з курсом 24) квартиру в 5 хвилинах їзди на авто від Печерську та в 10 хв пішки від станції метро майже в центрі міста яку вже через рік здадуть.
Цей об'єкт набагато цікавіше ніж задворки ПОХу за ті ж гроші які добудують в 2022 році.
Так ? А Ви спробуйте туди добратися і звідти виїхати . Машиною - хіба розворот біля проспекту Науки , а без неї - взагалі проблематично ... Колись пороблять розв"язки ( напевно ) - будуть варіанти , але не найближчі років 5 ...
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