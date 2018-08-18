Додано: П'ят 25 жов, 2019 13:48

investorkiev написав: vhata написав: investorkiev написав: ЗЫ поэтому мне и нравится профессия лендлорда - практически при любом раскладе ты в выиграше. ЗЫ поэтому мне и нравится профессия лендлорда - практически при любом раскладе ты в выиграше. А вот меня, этот тезис беспокоит. Почему власти молчат о лендлордах? Вспомнили про всех - депозитчиков, табачников, гоки, про ФОпов, даже про таксистов...

А такой огромный рынок аренды, где можно "доить и доить", не трогают. Идеи есть? А вот меня, этот тезис беспокоит. Почему власти молчат о лендлордах? Вспомнили про всех - депозитчиков, табачников, гоки, про ФОпов, даже про таксистов...А такой огромный рынок аренды, где можно "доить и доить", не трогают. Идеи есть?



ФОПы, ГОКи, депозитчики - они все на виду, есть базы где в два клика мышкой их можно всех вытащить.



Как найти и доказать факт сдачи в аренду? ФОПы, ГОКи, депозитчики - они все на виду, есть базы где в два клика мышкой их можно всех вытащить.Как найти и доказать факт сдачи в аренду?

Как раз наоборот, большинство ФОПов и депозичков - свободные люди. В 08-09 начались проблемы с наличными дол., открыл счёт в другой стране и вообще перестал заводить деньги в Украину. Теперь хоть закликатесь мышкой.С депозитами кинули - только полные олени снова пошли в банки. А вот с недвижимостью вы никуда не спрячетесь и раскрутить кто там живёт - это не составит труда. Может вы думаете что арендатор будет вас прикрывать? Никто не будет за вас таскать каштаны из огня.