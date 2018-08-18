Додано: П'ят 25 жов, 2019 14:07

"Если посмотреть, что происходило с ценами на киевскую недвижимость за последние 5 лет, то мы можем увидеть, что она падала в среднем на 6,3% в год. Это означает, что $1000, инвестируемая в недвижимость в 2014 году, в 2019-м превратилась в $722. Вот еще интересные цифры: в сентябре 2019-го средняя цена в долларах за 1 кв.м. площади в Киеве составляла 1560, а в сентябре 2014-го данный показатель зафиксировался на отметке $2110. Цифры взяты из официального сайта «Благовест» (столичное агентство недвижимости, — Ред). Поэтому я бы не стал говорить о тенденции роста цен на рынке недвижимости. Если за последние 2-3 месяца такой рост и наблюдается, то это не свидетельствует о долгосрочной тенденции. Другими словами, информация относительно «взрыва» рынка недвижимости, на мой взгляд, очень и очень преувеличена. Как мы понимаем, если экономика страны не растет, значит, реальные доходы населения тоже не растут. Соответственно, падает его покупательская способность. Когда предложение — сумасшедшее, а спроса нет, цена на товар должна падать. Поэтому я не разделяю мыслей о том, что «рынок на дне» и «надо брать». Риэлторы всегда рассказывают одну и ту же историю. Честно говоря, я вообще не поклонник инвестиций в недвижимость. Считаю, что покупать квартиры в украинских новостройках или на вторичном рынке – это не очень хорошая инвестиция. Конечно, можно вложить деньги в квартиру «на этапе котлована», а продать на другой стадии строительства (высокая степень готовности жилья или уже введенное в эксплуатацию). Но, как по мне, это очень нервный бизнес. Раз или два может получиться, но высок риск, что котлован так и останется котлованом. Почему мне еще не нравится идея инвестиции в недвижимость? Потому что нет ликвидности. Если вам срочно понадобились деньги, вы не сможете быстро решить эту проблему. К примеру, вы владеете квартирой стоимостью $200 тыс., а вам надо $50 тыс. – продать только кухню вы не сможете.Инвестиция в недвижимость – это генетическая память нашего народа, который ютился после войны в коммуналках, потом – в «хрущевках», сразу несколько поколений на двадцати квадратных метрах. Поэтому каждый родитель считает своим долгом купить дочке или сыну по квартире. Мне кажется, вместо этого лучше вкладывать деньги в их образование".