Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Richi написав:Как раз наоборот, большинство ФОПов и депозичков - свободные люди. В 08-09 начались проблемы с наличными дол., открыл счёт в другой стране и вообще перестал заводить деньги в Украину. Теперь хоть закликатесь мышкой. С депозитами кинули - только полные олени снова пошли в банки. А вот с недвижимостью вы никуда не спрячетесь и раскрутить кто там живёт - это не составит труда. Может вы думаете что арендатор будет вас прикрывать? Никто не будет за вас таскать каштаны из огня.
Разница в автоматизации процесса. Обложить налоги депозитами это издать пару приказов/законов, на выполнение этих приказов поправтиь пару скриптов банкам и всё. Это быстро, автоматизированно, легко и под полнейшим контролем. Последствия какие? Что бабки выведут за рубеж? Куда? В Еврозону где 0.5% за счастье? Или може в рашку где я с Тинькоффым что бы забрать свои 1000 рублей две недели по вайберу воевал? А вот щимить за хаты - это не автоматизированно в первую очередь. Нужен человеческий ресурс который испишет кучу бумаги, а потом проводить это все через суды ибо презумцию невиновности никто не отменял. В итоге с какой скоростью всё это будет происходить и какой КПД у системы на выходе будет? Пока ты докажешь что арендаторы 1 у меня арендуют квартиру, я уже давно их выселю и поселю других и процесс по новой закрутится (новые люди = нужны новые доказательства).
Украинцы заняли первое место по разрешениям на жительство в ЕС
Почти все граждане Украины, получившие вид на жительство, уехали в Польшу
Страны Европейского союза в 2018 году выдали гражданам других стран 3,225 млн первых видов на жительство, что на 0,4% больше, чем в 2017 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Евростат.
По данным статистического ведомства ЕС, в 2018 году граждане Украины получили 527 тыс. видов на жительство, из которых 78% в Польше, и снова заняли первое место.
Украинцы заняли первое место по разрешениям на жительство в ЕСec.europa.eu
Далее идут граждане Китая (206 тыс., из которых почти половина в Великобритании), Индии (197тыс., из которых 38% в Великобритании), Сирии (174 тыс., из которых 71% в Германии), Беларусь (138 тыс., из которых 92% в Польше), Марокко (127 тыс., из которых 45% в Испании), США (120 тыс., из которых 36% в Великобритании), Бразилии (88 тыс., из которых 32% в Португалии), Турции (80 тыс., из которых 29% в Германии) и России (75, из которых 18% в Германии).
В 2018 году выдан в Польше было выдано 635 тыс. видов на жительство (20% от общего количества разрешений, выданных в ЕС), далее следуют Германия (544 тыс. или 17%), Великобритания (451 тыс. или 14%), Франция (265 тыс. или 8%), Испания (260 тыс., также 8%), Италия (239 тыс. или 7%) и Швеция (125 тыс., или 4%).
Напомним, по данным опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг", в конце октября 2019 года самой большой угрозой для Украины граждане считали массовый выезд украинцев за границу (56%). При этом около 45% угрозами считают экономический упадок и обнищание населения.
Puente написав:Так ? А Ви спробуйте туди добратися і звідти виїхати . Машиною - хіба розворот біля проспекту Науки , а без неї - взагалі проблематично ... Колись пороблять розв"язки ( напевно ) - будуть варіанти , але не найближчі років 5 ...
Та пробував. Там немає розв'язки з Кіквідзе, тому треба трохи покружляти щоб потрапити саме на Печерськ, але з Набережної через Науки їхати не обов'язково, є дублер Столичного шосе на який можна потрапити через Набережно-Печерську дорогу.
Востаннє редагувалось Santehnik в П'ят 25 жов, 2019 14:07, всього редагувалось 1 раз.
Цікава розмова: "Если посмотреть, что происходило с ценами на киевскую недвижимость за последние 5 лет, то мы можем увидеть, что она падала в среднем на 6,3% в год. Это означает, что $1000, инвестируемая в недвижимость в 2014 году, в 2019-м превратилась в $722. Вот еще интересные цифры: в сентябре 2019-го средняя цена в долларах за 1 кв.м. площади в Киеве составляла 1560, а в сентябре 2014-го данный показатель зафиксировался на отметке $2110. Цифры взяты из официального сайта «Благовест» (столичное агентство недвижимости, — Ред). Поэтому я бы не стал говорить о тенденции роста цен на рынке недвижимости. Если за последние 2-3 месяца такой рост и наблюдается, то это не свидетельствует о долгосрочной тенденции. Другими словами, информация относительно «взрыва» рынка недвижимости, на мой взгляд, очень и очень преувеличена. Как мы понимаем, если экономика страны не растет, значит, реальные доходы населения тоже не растут. Соответственно, падает его покупательская способность. Когда предложение — сумасшедшее, а спроса нет, цена на товар должна падать. Поэтому я не разделяю мыслей о том, что «рынок на дне» и «надо брать». Риэлторы всегда рассказывают одну и ту же историю. Честно говоря, я вообще не поклонник инвестиций в недвижимость. Считаю, что покупать квартиры в украинских новостройках или на вторичном рынке – это не очень хорошая инвестиция. Конечно, можно вложить деньги в квартиру «на этапе котлована», а продать на другой стадии строительства (высокая степень готовности жилья или уже введенное в эксплуатацию). Но, как по мне, это очень нервный бизнес. Раз или два может получиться, но высок риск, что котлован так и останется котлованом. Почему мне еще не нравится идея инвестиции в недвижимость? Потому что нет ликвидности. Если вам срочно понадобились деньги, вы не сможете быстро решить эту проблему. К примеру, вы владеете квартирой стоимостью $200 тыс., а вам надо $50 тыс. – продать только кухню вы не сможете. Инвестиция в недвижимость – это генетическая память нашего народа, который ютился после войны в коммуналках, потом – в «хрущевках», сразу несколько поколений на двадцати квадратных метрах. Поэтому каждый родитель считает своим долгом купить дочке или сыну по квартире. Мне кажется, вместо этого лучше вкладывать деньги в их образование". https://proman.com.ua/29375-finansist-i ... n_get_more
Richi написав:Как раз наоборот, большинство ФОПов и депозичков - свободные люди. В 08-09 начались проблемы с наличными дол., открыл счёт в другой стране и вообще перестал заводить деньги в Украину. Теперь хоть закликатесь мышкой. С депозитами кинули - только полные олени снова пошли в банки. А вот с недвижимостью вы никуда не спрячетесь и раскрутить кто там живёт - это не составит труда. Может вы думаете что арендатор будет вас прикрывать? Никто не будет за вас таскать каштаны из огня.
Разница в автоматизации процесса. Обложить налоги депозитами это издать пару приказов/законов, на выполнение этих приказов поправтиь пару скриптов банкам и всё. Это быстро, автоматизированно, легко и под полнейшим контролем. Последствия какие? Что бабки выведут за рубеж? Куда? В Еврозону где 0.5% за счастье? Или може в рашку где я с Тинькоффым что бы забрать свои 1000 рублей две недели по вайберу воевал? А вот щимить за хаты - это не автоматизированно в первую очередь. Нужен человеческий ресурс который испишет кучу бумаги, а потом проводить это все через суды ибо презумцию невиновности никто не отменял. В итоге с какой скоростью всё это будет происходить и какой КПД у системы на выходе будет? Пока ты докажешь что арендаторы 1 у меня арендуют квартиру, я уже давно их выселю и поселю других и процесс по новой закрутится (новые люди = нужны новые доказательства).
1. На законодательном уровне бешеный штраф за неуплату налога. 2) 3-4 показательные ``казни`` с освещением в прессе. 3) мы живём в стране в которой отсутствует презумпция невиновности. Это вам придётся доказывать, что штраф выписан не верно. P.S. Как пример: я уезжал, заплатил налоги за пол года вперёд, но ошибся в номере счёта (оплатил на счёт с наёмными работниками) в итоге прислали письмо и штраф. И плевать что у них реквизиты меняются, словно участвуют в программе защиты свидетелей и не важно, что деньги оплатил тому же государству и наперёд. Не нравиться? Иди в суд и доказывай обратное. Думаю таких примеров у каждого не один наберётся.
Santehnik написав:Отлично показывает тренд - при экономическом развитии недвига будет сильно дорожать, а вот аренда нет. В Вене вообще мрак, 6 тыс евро за квадрат, а аренда всего в два раза дороже Киева.
Как раз тот случай когда нужно продавать. Хотя, например, в той же москве покупаются объекты под аренду. По меркам Киева рентабельность не айс, но берут.