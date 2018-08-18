Додано: П'ят 25 жов, 2019 15:05

Santehnik написав: 4e4ensxe написав: метро не поменяет веник на что то другое . метро не поменяет веник на что то другое .

Метро превратит Веник в ПОХ.

4e4ensxe написав: Теремки так и остались ни кому не нужными задворками . Теремки так и остались ни кому не нужными задворками . Расскажите это кану который задворки теремков по 1400 продает как гречку в АТБ. Метро превратит Веник в ПОХ.Расскажите это кану который задворки теремков по 1400 продает как гречку в АТБ.

не станет веник ПОХом никогда - по одной простой причине - на венике изначально жил киевский люмпен и он оттуда никуда не делся - можете жить в липинке но бухарей на стадионе 243 школы вы не заберете,я уже молчу про ветряные горы с ее гоп контингентом и каждодневными разборкамиПОХ это район построенный на пустом месте в котором весь контингент +- одинаковыйпо поводу республики : это анклав - и те кто там живут не соприкасаются с внешними миром . знаю людей которые там купили под аренду - что то они не очень то и довольны .