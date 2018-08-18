гм-гм, 6000 нетто и в ФРГ немногие зарабатывают. да и в социалистически-скандинавских, скажем, меньшинство..
дача? не, не слышал. частный дом слышал, дом на побережье у богатых слышал, дача- нет.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 25 жов, 2019 14:50
гм-гм, 6000 нетто и в ФРГ немногие зарабатывают. да и в социалистически-скандинавских, скажем, меньшинство..
дача? не, не слышал. частный дом слышал, дом на побережье у богатых слышал, дача- нет.
Востаннє редагувалось antonivs3 в П'ят 25 жов, 2019 14:53, всього редагувалось 3 разів.
Ваш Зепутат
Додано: П'ят 25 жов, 2019 14:52
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
кому квартирку дешево
Купизалог
23 ч. ·
г. Киев, Центр, лот с понижением до 30%❗️❗️❗️
Квартира площадью 72,5 кв.м.
Актуальная стоимость – 214 659$
Актуальная цена – 2 961 $/кв.м.
Дата проведения торгов: 07.11.2019 года
Расположение: г. Киев, ул. Владимирская 51-53
Проводится аукцион с понижением до 30%, цена за квадрат может составить 2072$
Двухкомнатная квартира общей площадью 72,5 кв.м., жилая 28,9 кв.м.
Расположена в Шевченковском р-н, на 2 этаже 12-этажного жилого дома; уютный двор, консьерж, ОCББ, шлагбаум, парковка. Состояние отделочных работ: ремонт 2019 года.
Исторический и деловой центр столицы, дом расположен напротив Оперного театра им. Тараса Шевченко, на перекрестке с ул. Б. Хмельницкого. Удобное транспортное сообщение - пешком 2 мин. до станции метро "Золотые Ворота", 3 мин. до станции «Театральная», 5 мин. до ул. Крещатик.
Квартира отлично подходит как для проживания, так и для арендного бизнеса.
Додано: П'ят 25 жов, 2019 14:56
а это дешево разве? исходя из облика здания и параметров что-то наподобие торцевой чешки- площади много, а квартиры мало
Ваш Зепутат
Додано: П'ят 25 жов, 2019 14:59
В Швеції середня ЗП на руки 2900 євро.
Проте гарненьких дач на островах у них повно))))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: П'ят 25 жов, 2019 15:02
?????
В Україні у професорів-докторів ЗП 10 000 - 12 000 грн, у кандидатів-доцентів 7 000 - 8 000 тис грн!!!
Питання в тому, що цих "прохвессорів" і "дОцентів" - вельми багато стало останнім часом, і все історики, філософи та філологи, медики, юристи та економісти....
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 25 жов, 2019 15:16, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: П'ят 25 жов, 2019 15:03
вот этот дом
Додано: П'ят 25 жов, 2019 15:05
не станет веник ПОХом никогда - по одной простой причине - на венике изначально жил киевский люмпен и он оттуда никуда не делся - можете жить в липинке но бухарей на стадионе 243 школы вы не заберете,я уже молчу про ветряные горы с ее гоп контингентом и каждодневными разборками
ПОХ это район построенный на пустом месте в котором весь контингент +- одинаковый
по поводу республики : это анклав - и те кто там живут не соприкасаются с внешними миром . знаю людей которые там купили под аренду - что то они не очень то и довольны .
Додано: П'ят 25 жов, 2019 15:05
ага, тут ребенка водил к гастроэнтерологу в Охматдет.
Доктору лет 30-35...реально профи.
Отдыхает 3-4 раза в год - Швейцария, Австрия, Острова....
так что Франт, это тебе не за титьки студенток дергать)
Додано: П'ят 25 жов, 2019 15:10
Питання стояло про рівень освіти)))) А не про студенток))))
Ваш "спеціаліст", скоріш за все, здавав екзамен через хабарі.
А взагалі "якість" та "рівень підготовки" пострадянської медицини - у світі добре відомі.
Медиків з українськими, російськими і т.п. дипломами - в Європі та Америці на роботу не беруть.
Хіба що хірургів)))
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 25 жов, 2019 15:16, всього редагувалось 2 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: П'ят 25 жов, 2019 15:10
kivin
Гастроентеролог ? Та це по-хорошому просто терапевт ... За що йому народ гроші віддає ? Чи він хірург ?
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