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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 21442145214621472148>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 261
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
84
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
35
Всього голосів : 261
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 14:50

  LordEmerald написав:Так вы не равняйте Штаты и ЕС, 6000 Евро в средиземноморских странах получают немногие. СоциализЪм.
Квартира, дача, а следовательно и мебель на паркуа?

гм-гм, 6000 нетто и в ФРГ немногие зарабатывают. да и в социалистически-скандинавских, скажем, меньшинство..
дача? не, не слышал. частный дом слышал, дом на побережье у богатых слышал, дача- нет.
Востаннє редагувалось antonivs3 в П'ят 25 жов, 2019 14:53, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 14:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

кому квартирку дешево

Купизалог
23 ч. ·
г. Киев, Центр, лот с понижением до 30%❗️❗️❗️
Квартира площадью 72,5 кв.м.
Актуальная стоимость – 214 659$
Актуальная цена – 2 961 $/кв.м.
Дата проведения торгов: 07.11.2019 года
Расположение: г. Киев, ул. Владимирская 51-53
Проводится аукцион с понижением до 30%, цена за квадрат может составить 2072$

Двухкомнатная квартира общей площадью 72,5 кв.м., жилая 28,9 кв.м.
Расположена в Шевченковском р-н, на 2 этаже 12-этажного жилого дома; уютный двор, консьерж, ОCББ, шлагбаум, парковка. Состояние отделочных работ: ремонт 2019 года.
Исторический и деловой центр столицы, дом расположен напротив Оперного театра им. Тараса Шевченко, на перекрестке с ул. Б. Хмельницкого. Удобное транспортное сообщение - пешком 2 мин. до станции метро "Золотые Ворота", 3 мин. до станции «Театральная», 5 мин. до ул. Крещатик.

Квартира отлично подходит как для проживания, так и для арендного бизнеса.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 14:56

а это дешево разве? исходя из облика здания и параметров что-то наподобие торцевой чешки- площади много, а квартиры мало :mrgreen:
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antonivs3
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 14:59

  antonivs3 написав:
  LordEmerald написав:Так вы не равняйте Штаты и ЕС, 6000 Евро в средиземноморских странах получают немногие. СоциализЪм.
Квартира, дача, а следовательно и мебель на паркуа?

гм-гм, 6000 нетто и в ФРГ немногие зарабатывают. да и в социалистически-скандинавских, скажем, меньшинство..
дача? не, не слышал. частный дом слышал, дом на побережье у богатых слышал, дача- нет.


В Швеції середня ЗП на руки 2900 євро.

Проте гарненьких дач на островах у них повно))))
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Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 15:02

  ihorkyiv написав:Мне кажется, вместо этого лучше вкладывать деньги в их образование".

?????
В Україні у професорів-докторів ЗП 10 000 - 12 000 грн, у кандидатів-доцентів 7 000 - 8 000 тис грн!!!

Питання в тому, що цих "прохвессорів" і "дОцентів" - вельми багато стало останнім часом, і все історики, філософи та філологи, медики, юристи та економісти....
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 25 жов, 2019 15:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 15:03

  antonivs3 написав:а это дешево разве? исходя из облика здания и параметров что-то наподобие торцевой чешки- площади много, а квартиры мало :mrgreen:

вот этот дом
http://i.piccy.info/i9/014fa494c6f0851d ... 7072_n.jpg
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 15:05

  Santehnik написав:
  4e4ensxe написав:метро не поменяет веник на что то другое .

Метро превратит Веник в ПОХ.
  4e4ensxe написав:Теремки так и остались ни кому не нужными задворками .
Расскажите это кану который задворки теремков по 1400 продает как гречку в АТБ.


не станет веник ПОХом никогда - по одной простой причине - на венике изначально жил киевский люмпен и он оттуда никуда не делся - можете жить в липинке но бухарей на стадионе 243 школы вы не заберете,я уже молчу про ветряные горы с ее гоп контингентом и каждодневными разборками
ПОХ это район построенный на пустом месте в котором весь контингент +- одинаковый

по поводу республики : это анклав - и те кто там живут не соприкасаются с внешними миром . знаю людей которые там купили под аренду - что то они не очень то и довольны .
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 15:05

  Frant написав:
  ihorkyiv написав:Мне кажется, вместо этого лучше вкладывать деньги в их образование".

?????
В Україні у професорів-докторів ЗП 10 000 - 12 000 грн, у кандидатів-доцентів 7 000 - 8 000 тис грн!!!

Питання в тому, що цих "прохвессорів" і "дОцентів" - вельми багато стало останнім часом, і все історики, філософи та філологи, юристи та економісти....


ага, тут ребенка водил к гастроэнтерологу в Охматдет.
Доктору лет 30-35...реально профи.
Отдыхает 3-4 раза в год - Швейцария, Австрия, Острова....

так что Франт, это тебе не за титьки студенток дергать)
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 15:10

  kivin написав:
  Frant написав:
  ihorkyiv написав:Мне кажется, вместо этого лучше вкладывать деньги в их образование".

?????
В Україні у професорів-докторів ЗП 10 000 - 12 000 грн, у кандидатів-доцентів 7 000 - 8 000 тис грн!!!

Питання в тому, що цих "прохвессорів" і "дОцентів" - вельми багато стало останнім часом, і все історики, філософи та філологи, юристи та економісти....


ага, тут ребенка водил к гастроэнтерологу в Охматдет.
Доктору лет 30-35...реально профи.
Отдыхает 3-4 раза в год - Швейцария, Австрия, Острова....

так что Франт, это тебе не за титьки студенток дергать)

Питання стояло про рівень освіти)))) А не про студенток))))
Ваш "спеціаліст", скоріш за все, здавав екзамен через хабарі.
А взагалі "якість" та "рівень підготовки" пострадянської медицини - у світі добре відомі. :mrgreen:

Медиків з українськими, російськими і т.п. дипломами - в Європі та Америці на роботу не беруть. :mrgreen:
Хіба що хірургів))) :cry:
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 25 жов, 2019 15:16, всього редагувалось 2 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 15:10

kivin
Гастроентеролог ? Та це по-хорошому просто терапевт ... За що йому народ гроші віддає ? Чи він хірург ?
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