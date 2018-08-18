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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2145214621472148>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 261
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
84
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
35
Всього голосів : 261
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 15:12

  Puente написав:kivin
Гастроентеролог ? Та це по-хорошому просто терапевт ... За що йому народ гроші віддає ? Чи він хірург ?

Той гастроентеролог-терапевт сидить у крутій клініці, з розкошним євроремонтом, пальці вєєром. Перед ним комп,ютер.
Навколо - купа приладів з операторами, якими можна і рентген дупи зробити, і УЗІ шлунку, розмір простати Ківіна поміряти, і що хочеш.


Знань в голові - нуль цілих, хрін десятих.

І розраховано все це на багатих людей.
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 25 жов, 2019 15:21, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 15:17

  Puente написав:kivin
Гастроентеролог ? Та це по-хорошому просто терапевт ... За що йому народ гроші віддає ? Чи він хірург ?


когда небыло детей...я вообще думал...за что врачи живут, ведь я никогда не болел и никогда не был у врача.
но увы, сознание меняется
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 15:19

  Frant написав:
  Puente написав:kivin
Гастроентеролог ? Та це по-хорошому просто терапевт ... За що йому народ гроші віддає ? Чи він хірург ?

Той гастроентеролог-терапевт сидить у крутій клініці, з розкошним євроремонтом, пальці вєєром. Перед ним комп,ютер.
Навколо - купа приладів з операторами, якими можна і рентген дупи зробити, і УЗІ шлунку, розмір простати Ківіна поміряти, і що хочеш.


Знань в голові - нуль цілих, хрін десятих.

І розраховано все це на багатих людей.


Охматдет это крутая клиника с раскошным евроремонтом? франт, ты бухнул уже? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 15:22

  kivin написав:Охматдет это крутая клиника с раскошным евроремонтом?

  kivin написав:Доктору лет 30-35...реально профи.
Отдыхает 3-4 раза в год - Швейцария, Австрия, Острова


Яка клініка, таки й доктори))))
Звичайні терапевти мають гроші на поїздки в Швейцарію та Великобританію???? Може, й новобуди на Печерську купляють собі кожні 5 років???

Чому ж в такому випадку:
  Frant написав:Медиків з українськими, російськими і т.п. дипломами - в Європі та Америці на роботу не беруть. Лише хірургів



Все, більше писати флуду не буду)))) :D
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 25 жов, 2019 15:26, всього редагувалось 4 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 15:23

kivin
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 15:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:Звичайні терапевти мають гроші на поїздки в Швейцарію та Великобританію???? Може, й новобуди на Печерську купляють собі кожні 5 років???


что значит звичайный терапевт? ...тот кто ничего не соображает и сдавал сессию за взятки - то конечно нет.
если доктор профи - будь то терапевт, хирург, невролог, психолог, и тд и тп - все живут оооочень хорошо.
Ну даже я бы позавидовал бы их доходам)
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 15:33

  kivin написав:если доктор профи - будь то терапевт, хирург, невролог, психолог, и тд и тп - все живут оооочень хорошо.
Ну даже я бы позавидовал бы их доходам)


это конечно офтоп - но

наживаются наши доктора на безпомощности пациентов .
такса на верховинной на 9 этаже 500 бачей за минимальный ТУР . нет денег - умирай

так что нефиг тут флудить по поводу их проффесионализма
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 15:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  4e4ensxe написав:не станет веник ПОХом никогда - по одной простой причине - на венике изначально жил киевский люмпен и он оттуда никуда не делся - можете жить в липинке но бухарей на стадионе 243 школы вы не заберете,я уже молчу про ветряные горы с ее гоп контингентом и каждодневными разборками
ПОХ это район построенный на пустом месте в котором весь контингент +- одинаковый

Живу на Венике 8 лет , не далеко от ветряных Гор. не сталкивался с проблемами.
Касательно Липинки - не надо рекламировать этот комплекс. Чуть упадут цифры , и можно там брать. Низкоэтажная застройка , закрытая территория , рядом несолько парков и в перспективе метро.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 15:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  4e4ensxe написав:не станет веник ПОХом никогда - по одной простой причине - на венике изначально жил киевский люмпен и он оттуда никуда не делся - можете жить в липинке но бухарей на стадионе 243 школы вы не заберете,я уже молчу про ветряные горы с ее гоп контингентом и каждодневными разборками
ПОХ это район построенный на пустом месте в котором весь контингент +- одинаковый

ПОХ не на пустом месте родился. И Харьковское шоссе застраивали в те же годы что и старый веник. Только вот в садах застройка раза в 2 больше будет чем тот старый веник
Что касается КАНа и аренды - ну так только дурак будет брать кан в аренду или под спекуляцию. Это не тот застройщик у которого это можно делать.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 15:46

PrimusInterPares

какая в липинке закрытая територия? я там был месяц назад - там по Данченка проходной двор

и когда это парки на венике появились?
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