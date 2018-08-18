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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 25 жов, 2019 15:12
Puente написав:kivin
Гастроентеролог ? Та це по-хорошому просто терапевт ... За що йому народ гроші віддає ? Чи він хірург ?
Той гастроентеролог-терапевт сидить у крутій клініці, з розкошним євроремонтом, пальці вєєром. Перед ним комп,ютер.
Навколо - купа приладів з операторами, якими можна і рентген дупи зробити, і УЗІ шлунку, розмір простати Ківіна поміряти, і що хочеш.
Знань в голові - нуль цілих, хрін десятих.
І розраховано все це на багатих людей.
Востаннє редагувалось Frant
в П'ят 25 жов, 2019 15:21, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 15:17
Puente написав:kivin
Гастроентеролог ? Та це по-хорошому просто терапевт ... За що йому народ гроші віддає ? Чи він хірург ?
когда небыло детей...я вообще думал...за что врачи живут, ведь я никогда не болел и никогда не был у врача.
но увы, сознание меняется
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 15:19
Frant написав: Puente написав:kivin
Гастроентеролог ? Та це по-хорошому просто терапевт ... За що йому народ гроші віддає ? Чи він хірург ?
Той гастроентеролог-терапевт сидить у крутій клініці, з розкошним євроремонтом, пальці вєєром. Перед ним комп,ютер.
Навколо - купа приладів з операторами, якими можна і рентген дупи зробити, і УЗІ шлунку, розмір простати Ківіна поміряти, і що хочеш.
Знань в голові - нуль цілих, хрін десятих.
І розраховано все це на багатих людей.
Охматдет это крутая клиника с раскошным евроремонтом? франт, ты бухнул уже?
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 15:22
kivin написав:
Охматдет это крутая клиника с раскошным евроремонтом?
kivin написав:
Доктору лет 30-35...реально профи.
Отдыхает 3-4 раза в год - Швейцария, Австрия, Острова
Яка клініка, таки й доктори))))Звичайні терапевти мають гроші на поїздки в Швейцарію та Великобританію?
??? Може, й новобуди на Печерську купляють собі кожні 5 років???
Чому ж в такому випадку:
Frant написав:
Медиків з українськими, російськими і т.п. дипломами - в Європі та Америці на роботу не беруть. Лише хірургів
Все, більше писати флуду не буду))))
Востаннє редагувалось Frant
в П'ят 25 жов, 2019 15:26, всього редагувалось 4 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 15:23
kivin
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 15:28
Frant написав:
Звичайні терапевти мають гроші на поїздки в Швейцарію та Великобританію???? Може, й новобуди на Печерську купляють собі кожні 5 років???
что значит звичайный терапевт? ...тот кто ничего не соображает и сдавал сессию за взятки - то конечно нет.
если доктор профи - будь то терапевт, хирург, невролог, психолог, и тд и тп - все живут оооочень хорошо.
Ну даже я бы позавидовал бы их доходам)
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 15:33
kivin написав:
если доктор профи - будь то терапевт, хирург, невролог, психолог, и тд и тп - все живут оооочень хорошо.
Ну даже я бы позавидовал бы их доходам)
это конечно офтоп - но
наживаются наши доктора на безпомощности пациентов .
такса на верховинной на 9 этаже 500 бачей за минимальный ТУР . нет денег - умирай
так что нефиг тут флудить по поводу их проффесионализма
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 15:40
4e4ensxe написав:
не станет веник ПОХом никогда - по одной простой причине - на венике изначально жил киевский люмпен и он оттуда никуда не делся - можете жить в липинке но бухарей на стадионе 243 школы вы не заберете,я уже молчу про ветряные горы с ее гоп контингентом и каждодневными разборками
ПОХ это район построенный на пустом месте в котором весь контингент +- одинаковый
Живу на Венике 8 лет , не далеко от ветряных Гор. не сталкивался с проблемами.
Касательно Липинки - не надо рекламировать этот комплекс. Чуть упадут цифры , и можно там брать. Низкоэтажная застройка , закрытая территория , рядом несолько парков и в перспективе метро.
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 15:43
4e4ensxe написав:
не станет веник ПОХом никогда - по одной простой причине - на венике изначально жил киевский люмпен и он оттуда никуда не делся - можете жить в липинке но бухарей на стадионе 243 школы вы не заберете,я уже молчу про ветряные горы с ее гоп контингентом и каждодневными разборками
ПОХ это район построенный на пустом месте в котором весь контингент +- одинаковый
ПОХ не на пустом месте родился. И Харьковское шоссе застраивали в те же годы что и старый веник. Только вот в садах застройка раза в 2 больше будет чем тот старый веник
Что касается КАНа и аренды - ну так только дурак будет брать кан в аренду или под спекуляцию. Это не тот застройщик у которого это можно делать.
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 15:46
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какая в липинке закрытая територия? я там был месяц назад - там по Данченка проходной двор
и когда это парки на венике появились?
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