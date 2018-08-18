Перед мостом там парк небольшой . А закрытая территория по крайней мере в первой и второй очереди -
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 15:48
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Перед мостом там парк небольшой . А закрытая территория по крайней мере в первой и второй очереди -
Додано: П'ят 25 жов, 2019 15:50
ПОХ это не только харьковское шоссе - это, на сейчас, начиная от ставутича и заканчивая кругом на Борисполь
и Осокорки Позняки начали застраиваться в 90-х годах - у меня есть моя же фотка где я стою среди снегов на открытии метро осокорки - и лишь в далеке видны дома
Додано: П'ят 25 жов, 2019 15:56
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