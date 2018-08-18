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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2145214621472148

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 261
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
84
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
35
Всього голосів : 261
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 15:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  4e4ensxe написав:PrimusInterPares

какая в липинке закрытая територия? я там был месяц назад - там по Данченка проходной двор

и когда это парки на венике появились?

Перед мостом там парк небольшой . А закрытая территория по крайней мере в первой и второй очереди - https://www.youtube.com/watch?v=__wV5Y9MDhQ
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 15:50

  Santehnik написав:ПОХ не на пустом месте родился. И Харьковское шоссе застраивали в те же годы что и старый веник. Только вот в садах застройка раза в 2 больше будет чем тот старый веник

ПОХ это не только харьковское шоссе - это, на сейчас, начиная от ставутича и заканчивая кругом на Борисполь
и Осокорки Позняки начали застраиваться в 90-х годах - у меня есть моя же фотка где я стою среди снегов на открытии метро осокорки - и лишь в далеке видны дома
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 15:56

  PrimusInterPares написав:Перед мостом там парк небольшой .

так то ж не веник))))) то куреневка
в липинке територия не закрытая )) можете поехать и посмотреть
там огорожены некоторые дома а не територия и то частично да и забор там такой что его перепрыгнуть можно . это не конфорт таун
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