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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2145214621472148

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 261
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
84
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
35
Всього голосів : 261
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 15:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  4e4ensxe написав:PrimusInterPares

какая в липинке закрытая територия? я там был месяц назад - там по Данченка проходной двор

и когда это парки на венике появились?

Перед мостом там парк небольшой . А закрытая территория по крайней мере в первой и второй очереди - https://www.youtube.com/watch?v=__wV5Y9MDhQ
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 15:50

  Santehnik написав:ПОХ не на пустом месте родился. И Харьковское шоссе застраивали в те же годы что и старый веник. Только вот в садах застройка раза в 2 больше будет чем тот старый веник

ПОХ это не только харьковское шоссе - это, на сейчас, начиная от ставутича и заканчивая кругом на Борисполь
и Осокорки Позняки начали застраиваться в 90-х годах - у меня есть моя же фотка где я стою среди снегов на открытии метро осокорки - и лишь в далеке видны дома
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 15:56

  PrimusInterPares написав:Перед мостом там парк небольшой .

так то ж не веник))))) то куреневка
в липинке територия не закрытая )) можете поехать и посмотреть
там огорожены некоторые дома а не територия и то частично да и забор там такой что его перепрыгнуть можно . это не конфорт таун
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 16:03

  4e4ensxe написав:
  kivin написав:если доктор профи - будь то терапевт, хирург, невролог, психолог, и тд и тп - все живут оооочень хорошо.
Ну даже я бы позавидовал бы их доходам)


это конечно офтоп - но

наживаются наши доктора на безпомощности пациентов .
такса на верховинной на 9 этаже 500 бачей за минимальный ТУР . нет денег - умирай

так что нефиг тут флудить по поводу их проффесионализма

Это официально через кассу или на руки? Если не через кассу, то живут они хорошо , столько за счёт неуплаты налогов. Не люблю таких людей, особенно наживающихся на чужой проблеме, особенно детской.
Понаехал
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 16:06

  Понаехал написав:Это официально через кассу или на руки?

это тролинг такой?
конечно через какссу и РРО у них есть и налоги они платят
сарказм
4e4ensxe
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 16:11

  4e4ensxe написав:
  Понаехал написав:Это официально через кассу или на руки?

это тролинг такой?
конечно через какссу и РРО у них есть и налоги они платят
сарказм

Не троллинг. Последние годы, что я жил в Киеве, я предпочитал ездить за медицинскими услугами в Минск. Там все платежи через кассу, гастроэнтеролог хороший консультация в районе 24 баксов, узи 20-25. Это как для иностранца.
Понаехал
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 16:13

Понаехал
а вот в Киеве живут бАгатые люди - могу позволить себе :)
4e4ensxe
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 16:15

  4e4ensxe написав:Понаехал
а вот в Киеве живут бАгатые люди - могу позволить себе :)

Садить надо этих взяточников врачей. Всех и каждого, что б неповадно было. Дети со здоровьем мучаются, а эти упыри жируют.
Понаехал
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 17:23

слил ноябрський кол265 опциончик на теслу купленный 4 дня назад па 1050 за 5100. больше 30 тысяч годовых, если я не обшибаюсь :) это вам не МБАшную тележку из эпика тягать
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главное оружие рашистов - ложь
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 17:24

туман

https://youtu.be/rddDfzLXC58
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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