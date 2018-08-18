Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Santehnik написав:ПОХ не на пустом месте родился. И Харьковское шоссе застраивали в те же годы что и старый веник. Только вот в садах застройка раза в 2 больше будет чем тот старый веник
ПОХ это не только харьковское шоссе - это, на сейчас, начиная от ставутича и заканчивая кругом на Борисполь и Осокорки Позняки начали застраиваться в 90-х годах - у меня есть моя же фотка где я стою среди снегов на открытии метро осокорки - и лишь в далеке видны дома
PrimusInterPares написав:Перед мостом там парк небольшой .
так то ж не веник))))) то куреневка в липинке територия не закрытая )) можете поехать и посмотреть там огорожены некоторые дома а не територия и то частично да и забор там такой что его перепрыгнуть можно . это не конфорт таун
Понаехал написав:Это официально через кассу или на руки?
это тролинг такой? конечно через какссу и РРО у них есть и налоги они платят сарказм
Не троллинг. Последние годы, что я жил в Киеве, я предпочитал ездить за медицинскими услугами в Минск. Там все платежи через кассу, гастроэнтеролог хороший консультация в районе 24 баксов, узи 20-25. Это как для иностранца.