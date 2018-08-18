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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2146214721482149

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 261
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
84
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
35
Всього голосів : 261
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 18:04

  4e4ensxe написав:PrimusInterPares

какая в липинке закрытая територия? я там был месяц назад - там по Данченка проходной двор


Данченка - это вообще проезжая улица

там 4 очереди, у каждой очереди свой забор и своя охрана (не без борьбы за качество)
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 18:10

- порівняємо ціни?

...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 18:33

  trololo написав:слил ноябрський кол265 опциончик на теслу купленный 4 дня назад па 1050 за 5100. больше 30 тысяч годовых, если я не обшибаюсь :) это вам не МБАшную тележку из эпика тягать
Зображення

Это круто, конечно. Ищу у себя в кабинете такой инструмент - не могу найти.
PS Нашел.
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