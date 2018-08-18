Данченка - это вообще проезжая улица
там 4 очереди, у каждой очереди свой забор и своя охрана (не без борьбы за качество)
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 25 жов, 2019 18:04
Додано: П'ят 25 жов, 2019 18:10
- порівняємо ціни?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: П'ят 25 жов, 2019 18:33
Зараз переглядають цей форум: investorkiev і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|