Данченка - это вообще проезжая улица
там 4 очереди, у каждой очереди свой забор и своя охрана (не без борьбы за качество)
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 25 жов, 2019 18:04
Додано: П'ят 25 жов, 2019 18:10
- порівняємо ціни?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: П'ят 25 жов, 2019 18:33
Додано: П'ят 25 жов, 2019 19:12
Случайно увидел группу в фб.
Уже насколько сильно застроили Генуэзскую и Гагаринское плато, так туда в один свободный пятачек хотят влепить еще три 25-этажки. ППЦ.
Местные там протестую но в ответ все по классике. Титушки,балончики с газом. Там должна была быть школа, и дет.сад. Но увы.....
Панорама. ППЦ, во что превратилось все это.......ОМГ
Живите своим умом!
Додано: П'ят 25 жов, 2019 19:22
распродаюсь потихоньку и по акциям, шоортилок хорошо взяли за яйки, может и 340 лизнут сегодня-завтра, потом вангую долгое сползание, наверное продам колы, если хай нащупают.
главное оружие рашистов - ложь
Додано: П'ят 25 жов, 2019 19:39
Круто! Бомбезное хобби. Вам надо добавить МНОГО англоязычных, арабских хештегов. Уникальные видео. Инстаграмм есть?
ps: нашла, вах!
Востаннє редагувалось vhata в П'ят 25 жов, 2019 19:44, всього редагувалось 1 раз.
осторожно, пишу из провинции
Додано: П'ят 25 жов, 2019 19:41
Понаехал А можно вопрос по штатам - как там налогооблагают нежилую недвигу? Кафешки, парикмахерские, магазинчики?
Поясню, сейчас, налог на нежилую гораздо меньше, чем на жилую. Интересно, тенденция сохранится?
Заранее - сенкс.
осторожно, пишу из провинции
Додано: П'ят 25 жов, 2019 20:00
По тенденции - сохранится однозначно.
Но по налогам... все зависит не только от штата, но даже от counties... не знаю как лучше это перевести... ну типа округ или район. Так вот вокруг меня только:
Harris County - 2.26%
Galveston County - 1.925%
Dallas County - 2.173%
Travis County - 1.973%
Tarrant County - 2.321%
Kendall County - 1.426%
Далее имеем кучу скидок и эксепшинов:
Условно если ваше кафе открыто в церкви макаронного монстра, но налог меньше
|