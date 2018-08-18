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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2146214721482149

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 261
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
84
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
35
Всього голосів : 261
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 18:04

  4e4ensxe написав:PrimusInterPares

какая в липинке закрытая територия? я там был месяц назад - там по Данченка проходной двор


Данченка - это вообще проезжая улица

там 4 очереди, у каждой очереди свой забор и своя охрана (не без борьбы за качество)
baraka
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 18:10

- порівняємо ціни?

...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 18:33

  trololo написав:слил ноябрський кол265 опциончик на теслу купленный 4 дня назад па 1050 за 5100. больше 30 тысяч годовых, если я не обшибаюсь :) это вам не МБАшную тележку из эпика тягать
Зображення

Это круто, конечно. Ищу у себя в кабинете такой инструмент - не могу найти.
PS Нашел.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 19:12

Случайно увидел группу в фб.
https://www.facebook.com/groups/GagarinskoePlato/

Уже насколько сильно застроили Генуэзскую и Гагаринское плато, так туда в один свободный пятачек хотят влепить еще три 25-этажки. ППЦ.

Зображення


Местные там протестую но в ответ все по классике. Титушки,балончики с газом. Там должна была быть школа, и дет.сад. Но увы.....

Панорама. ППЦ, во что превратилось все это.......ОМГ
https://www.facebook.com/dumskayanet/ph ... =3&theater
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 19:22

  airmax78 написав:
  trololo написав:слил ноябрський кол265 опциончик на теслу купленный 4 дня назад па 1050 за 5100. больше 30 тысяч годовых, если я не обшибаюсь :) это вам не МБАшную тележку из эпика тягать
Зображення

Это круто, конечно. Ищу у себя в кабинете такой инструмент - не могу найти.
PS Нашел.


распродаюсь потихоньку и по акциям, шоортилок хорошо взяли за яйки, может и 340 лизнут сегодня-завтра, потом вангую долгое сползание, наверное продам колы, если хай нащупают.
главное оружие рашистов - ложь
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 19:39

  kingkongovets написав:туман

https://youtu.be/rddDfzLXC58
Круто! Бомбезное хобби. Вам надо добавить МНОГО англоязычных, арабских хештегов. Уникальные видео. Инстаграмм есть?

ps: нашла, вах!
Востаннє редагувалось vhata в П'ят 25 жов, 2019 19:44, всього редагувалось 1 раз.
осторожно, пишу из провинции
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 19:41

Понаехал А можно вопрос по штатам - как там налогооблагают нежилую недвигу? Кафешки, парикмахерские, магазинчики?

Поясню, сейчас, налог на нежилую гораздо меньше, чем на жилую. Интересно, тенденция сохранится?
Заранее - сенкс.
осторожно, пишу из провинции
vhata
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 20:00

  vhata написав:Понаехал А можно вопрос по штатам - как там налогооблагают нежилую недвигу? Кафешки, парикмахерские, магазинчики?

Поясню, сейчас, налог на нежилую гораздо меньше, чем на жилую. Интересно, тенденция сохранится?
Заранее - сенкс.

По тенденции - сохранится однозначно.
Но по налогам... все зависит не только от штата, но даже от counties... не знаю как лучше это перевести... ну типа округ или район. Так вот вокруг меня только:
Harris County - 2.26%
Galveston County - 1.925%
Dallas County - 2.173%
Travis County - 1.973%
Tarrant County - 2.321%
Kendall County - 1.426%

Далее имеем кучу скидок и эксепшинов:
https://comptroller.texas.gov/taxes/property-tax/docs/96-1740.pdf
Условно если ваше кафе открыто в церкви макаронного монстра, но налог меньше :)
Понаехал
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