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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2147214821492150

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 261
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
84
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
35
Всього голосів : 261
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 21:33

  Оранжевый-хит сезона написав:Трясусь в Одессу бла бла каром. Интересно какой ущерб у перевозчиков от этой програмулины?

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и у продавцов топлива, т.к. расходуется более эффективно
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 21:43

Прикольную фишку запустила КМДА
https://teplo.org.ua/buildings

Вводишь адрес дома, и там в детализации можно посмотреть даже сколько за квадратный метр платилось в каждом месяце отопительного сезона.

Советую сохранить в закладки. Это класная фишка которая показывает энергоэффективность дома.
Живите своим умом!
zzzzzz
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  #<1 ... 2147214821492150
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