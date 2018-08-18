и у продавцов топлива, т.к. расходуется более эффективно
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 21:33
и у продавцов топлива, т.к. расходуется более эффективно
главное оружие рашистов - ложь
Додано: П'ят 25 жов, 2019 21:43
Прикольную фишку запустила КМДА
Вводишь адрес дома, и там в детализации можно посмотреть даже сколько за квадратный метр платилось в каждом месяце отопительного сезона.
Советую сохранить в закладки. Это класная фишка которая показывает энергоэффективность дома.
Живите своим умом!
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