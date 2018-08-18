Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
vhata написав:Понаехал А можно вопрос по штатам - как там налогооблагают нежилую недвигу? Кафешки, парикмахерские, магазинчики?
Поясню, сейчас, налог на нежилую гораздо меньше, чем на жилую. Интересно, тенденция сохранится? Заранее - сенкс.
По тенденции - сохранится однозначно. Но по налогам... все зависит не только от штата, но даже от counties... не знаю как лучше это перевести... ну типа округ или район. Так вот вокруг меня только: Harris County - 2.26% Galveston County - 1.925% Dallas County - 2.173% Travis County - 1.973% Tarrant County - 2.321% Kendall County - 1.426%
4e4ensxe написав:[ не по поводу республики : это анклав - и те кто там живут не соприкасаются с внешними миром . знаю людей которые там купили под аренду - что то они не очень то и довольны .
Чем именно не довольны люди, которые купили под аренду? Дом сдали только один. На ремонт ещё не запускают.
Думаю с арендаторами проблем не будет, это самый жирный объект в районе, при этом жирный не фасадом, мопом, телкой с губами, а придомовой для жизни. Если во всяких софиях живут, ссутся кипятком, и квартиры сдаются на ура, то в республике и подавно. Те лэндлорды кого пугает проблема депопуляции и удешевление со времннем новостроев/гвностроев берите комплексы кана, они защищены от старения, так как это приблизительно то, в чем живет современный мир.