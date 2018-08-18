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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2146214721482149

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 261
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
84
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
35
Всього голосів : 261
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 23:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

На Академе опять собираются изобразить какую то адскую концепцию.
Жк be the one
https://gdevkievezhithorosho.com/2019/10/жк-be-the-one-на-академгородке/
комплекс позиционируется как «первый в Украине комплекс с апартаментами гостиничного типа, бизнес-центром класса А, учебным центром и собственной инфраструктурой

Одна его секция будет жилой — в ней разместятся апартаменты. Другая будет нежилой. Жилая секция тоже подразумевает некое деление: до 17 этажа инвесторам предлагаются апартаменты «для жизни», а выше — «под сдачу»При этом владелец таких апартаментов будет получать фиксированный ежемесячный доход независимо от загруженности недвижимости

Посуточно сдавать будут что ли?
hume
 
Повідомлень: 6035
З нами з: 27.12.12
Подякував: 542 раз.
Подякували: 883 раз.
 
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  #<1 ... 2146214721482149
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