Жк be the one
комплекс позиционируется как «первый в Украине комплекс с апартаментами гостиничного типа, бизнес-центром класса А, учебным центром и собственной инфраструктурой
Одна его секция будет жилой — в ней разместятся апартаменты. Другая будет нежилой. Жилая секция тоже подразумевает некое деление: до 17 этажа инвесторам предлагаются апартаменты «для жизни», а выше — «под сдачу»При этом владелец таких апартаментов будет получать фиксированный ежемесячный доход независимо от загруженности недвижимости.
Посуточно сдавать будут что ли?