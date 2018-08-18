Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
комплекс позиционируется как «первый в Украине комплекс с апартаментами гостиничного типа, бизнес-центром класса А, учебным центром и собственной инфраструктурой
Одна его секция будет жилой — в ней разместятся апартаменты. Другая будет нежилой. Жилая секция тоже подразумевает некое деление: до 17 этажа инвесторам предлагаются апартаменты «для жизни», а выше — «под сдачу»При этом владелец таких апартаментов будет получать фиксированный ежемесячный доход независимо от загруженности недвижимости.
4e4ensxe написав:не станет веник ПОХом никогда - по одной простой причине - на венике изначально жил киевский люмпен и он оттуда никуда не делся - можете жить в липинке но бухарей на стадионе 243 школы вы не заберете,я уже молчу про ветряные горы с ее гоп контингентом и каждодневными разборками ПОХ это район построенный на пустом месте в котором весь контингент +- одинаковый
ПОХ не на пустом месте родился. И Харьковское шоссе застраивали в те же годы что и старый веник. Только вот в садах застройка раза в 2 больше будет чем тот старый веник Что касается КАНа и аренды - ну так только дурак будет брать кан в аренду или под спекуляцию. Это не тот застройщик у которого это можно делать.
Більш доцільно було-б говорити про New-Віник, тоиу що майже 700 га чистої землі (без промисловості, залізниць, кладовищ, ЛЕП і т.д.) від одного власника (Агрокомбінат "Пуща-Водиця) під забудову иайже у середмісті, де буде чотири станції метро, велетенський ТРЦ. Таких містобудівних перспектив у Києві з часів ПОХа ще не було .У майбутньому це буде скоріш за все окремий район, що не матиме віднощення до старого Віника
kivin написав:вчера дали пачку 1000 грн купюр. красивые)
... а фото/пруф де?
.... і при клацані фото - не забудьТЕ, хоч сірника, чи ручку на них покласти!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Сейчас самое выгодное - почасовочка. Людям в центре спонтанно перепихнуться негде. Приходится снимать в отель за $100 на сутки... Сделайте за $20 в час и к вам с удовольствием потянутся влюбленные ... Ведь очень часто им надо уединиться всего лишь на пару часиков. Пропускная способность номера - сеансов пять в сутки Х $40 = $200. 10-20 номеров. Смена белья и легкая уборка. Шампанское и десерт в номер за дополнительную плату.
4e4ensxe написав:не станет веник ПОХом никогда - по одной простой причине - на венике изначально жил киевский люмпен и он оттуда никуда не делся - можете жить в липинке но бухарей на стадионе 243 школы вы не заберете,я уже молчу про ветряные горы с ее гоп контингентом и каждодневными разборками ПОХ это район построенный на пустом месте в котором весь контингент +- одинаковый
ПОХ не на пустом месте родился. И Харьковское шоссе застраивали в те же годы что и старый веник. Только вот в садах застройка раза в 2 больше будет чем тот старый веник Что касается КАНа и аренды - ну так только дурак будет брать кан в аренду или под спекуляцию. Это не тот застройщик у которого это можно делать.
Більш доцільно було-б говорити про New-Віник, тоиу що майже 700 га чистої землі (без промисловості, залізниць, кладовищ, ЛЕП і т.д.) від одного власника (Агрокомбінат "Пуща-Водиця) під забудову иайже у середмісті, де буде чотири станції метро, велетенський ТРЦ. Таких містобудівних перспектив у Києві з часів ПОХа ще не було .У майбутньому це буде скоріш за все окремий район, що не матиме віднощення до старого Віника
Та не , веник как и дорогожичи без перспектив. Лучше смотреть в сторону обжитых позняков и прочего левого берега , с новой инфраструктурой и нормальным контингентом.