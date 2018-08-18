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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2146214721482149

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 261
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
84
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
35
Всього голосів : 261
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 23:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

На Академе опять собираются изобразить какую то адскую концепцию.
Жк be the one
https://gdevkievezhithorosho.com/2019/10/жк-be-the-one-на-академгородке/
комплекс позиционируется как «первый в Украине комплекс с апартаментами гостиничного типа, бизнес-центром класса А, учебным центром и собственной инфраструктурой

Одна его секция будет жилой — в ней разместятся апартаменты. Другая будет нежилой. Жилая секция тоже подразумевает некое деление: до 17 этажа инвесторам предлагаются апартаменты «для жизни», а выше — «под сдачу»При этом владелец таких апартаментов будет получать фиксированный ежемесячный доход независимо от загруженности недвижимости

Посуточно сдавать будут что ли?
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2019 09:00

  Santehnik написав:
  4e4ensxe написав:не станет веник ПОХом никогда - по одной простой причине - на венике изначально жил киевский люмпен и он оттуда никуда не делся - можете жить в липинке но бухарей на стадионе 243 школы вы не заберете,я уже молчу про ветряные горы с ее гоп контингентом и каждодневными разборками
ПОХ это район построенный на пустом месте в котором весь контингент +- одинаковый

ПОХ не на пустом месте родился. И Харьковское шоссе застраивали в те же годы что и старый веник. Только вот в садах застройка раза в 2 больше будет чем тот старый веник
Что касается КАНа и аренды - ну так только дурак будет брать кан в аренду или под спекуляцию. Это не тот застройщик у которого это можно делать.

Більш доцільно було-б говорити про New-Віник, тоиу що майже 700 га чистої землі (без промисловості, залізниць, кладовищ, ЛЕП і т.д.) від одного власника (Агрокомбінат "Пуща-Водиця) під забудову иайже у середмісті, де буде чотири станції метро, велетенський ТРЦ. Таких містобудівних перспектив у Києві з часів ПОХа ще не було .У майбутньому це буде скоріш за все окремий район, що не матиме віднощення до старого Віника :)
iva64
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2019 09:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

вчера дали пачку 1000 грн купюр.
красивые)
kivin
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2019 09:39

  kivin написав:вчера дали пачку 1000 грн купюр.
красивые)

... а фото/пруф де?

.... і при клацані фото - не забудьТЕ, хоч сірника, чи ручку на них покласти! :wink:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2019 09:45

  hume написав:Посуточно сдавать будут что ли?


Сейчас самое выгодное - почасовочка.
Людям в центре спонтанно перепихнуться негде. Приходится снимать в отель за $100 на сутки... Сделайте за $20 в час и к вам с удовольствием потянутся влюбленные ... Ведь очень часто им надо уединиться всего лишь на пару часиков. :oops: Пропускная способность номера - сеансов пять в сутки Х $40 = $200. 10-20 номеров. Смена белья и легкая уборка. Шампанское и десерт в номер за дополнительную плату. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2019 09:50

  iva64 написав:
  Santehnik написав:
  4e4ensxe написав:не станет веник ПОХом никогда - по одной простой причине - на венике изначально жил киевский люмпен и он оттуда никуда не делся - можете жить в липинке но бухарей на стадионе 243 школы вы не заберете,я уже молчу про ветряные горы с ее гоп контингентом и каждодневными разборками
ПОХ это район построенный на пустом месте в котором весь контингент +- одинаковый

ПОХ не на пустом месте родился. И Харьковское шоссе застраивали в те же годы что и старый веник. Только вот в садах застройка раза в 2 больше будет чем тот старый веник
Что касается КАНа и аренды - ну так только дурак будет брать кан в аренду или под спекуляцию. Это не тот застройщик у которого это можно делать.

Більш доцільно було-б говорити про New-Віник, тоиу що майже 700 га чистої землі (без промисловості, залізниць, кладовищ, ЛЕП і т.д.) від одного власника (Агрокомбінат "Пуща-Водиця) під забудову иайже у середмісті, де буде чотири станції метро, велетенський ТРЦ. Таких містобудівних перспектив у Києві з часів ПОХа ще не було .У майбутньому це буде скоріш за все окремий район, що не матиме віднощення до старого Віника :)

Та не , веник как и дорогожичи без перспектив. Лучше смотреть в сторону обжитых позняков и прочего левого берега , с новой инфраструктурой и нормальным контингентом.
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2019 10:00

  trololo написав:
  airmax78 написав:
  zzzzzz написав:Прикольную фишку запустила КМДА
https://teplo.org.ua/buildings

Вводишь адрес дома, и там в детализации можно посмотреть даже сколько за квадратный метр платилось в каждом месяце отопительного сезона.

Советую сохранить в закладки. Это класная фишка которая показывает энергоэффективность дома.

Че-то нифига не работает.


там шлачок в основном


Там еще не все районы есть. Идет наполнение сайта.
Живите своим умом!
zzzzzz
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