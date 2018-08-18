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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2158215921602161>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 262
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
85
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
35
Всього голосів : 262
Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2019 23:31

  airmax78 написав:
  Vlad442 написав:Интересные новости по Аркаде. Похоже, что выживет.

Объективно очень жаль. Хоть бы одним крупным г0вн0застройщиком стало меньше.

Ещё раз доказано, что гвно утопить практически нереально.

Жалко Киев. Лишь бы таких в центр и прицентралье не пускали
hume
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 00:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 00:34

  Vlad442 написав:Интересные новости по Аркаде. Похоже, что выживет.

я не сомневался, слишком легко его было оживить снизив ставку резервирования НБУ
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 05:22

  airmax78 написав:На счет рождения я очень сомневаюсь. А если бы человечество победило смерть - религия бы испарилась на следующий день. Нет в тот же день вечером.

вы, таки, нечего не понимаете...
я как-то знакомого спросил: Cурешь, ты мне скажи, ты ж не каким боком не католик, так почему все 3е детей в католическом детском садике?
Он справедливо заметил, что благодаря налоговым скидкам для католических церквей, при которых садики, он не имеет нечего против ознакомления с этой религией. :)
Даже если б испарилась религия, как ты говоришь, то остались бы налоговые скидки. А если б их попытались убрать после этого, так это все равно оскорбило б кучу людей. :)
Понаехал
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 05:52

  hume написав:Вы объясните нам почему при таком парадизе на условных вениках вся орда штурмует центр. Я всегда просто говорю, что цена всё расставит по местам.

Можно я за себя скажу?
Первые 2 недели свой жизни и потом с 8ми до 16 лет я жил на Воровского(как по мне, так центр ^_^), потом до 22х недалеко от Вербного(Оболонь). Потом понесла жизнь по разным местам, но это уже другая история... Поскольку являюсь киевлянином в не первом поколении по матери, то считаю что имею что сказать по этой теме.
Насколько я видел прошлое поколения киевлян - они все решали свой вопрос квартирный разменой спадщины. Мало кто сохранил жилье своих родителей и сам заработал. Стремится это число к нулю. Размен шел с прицелом на окраины ибо там дешевле.
А вот понаехи, которые более стимулированы к выживанию, готовы глотки грызть, но лезть ближе к центру. Таким образом происходит ротация.
Особняком стоят некоторые районы Киева, которые не заслужено забыты на данной ветке. К примеру, Русановка, на которой живет большая часть моей родни, что еще осталась в Киеве. К примеру дом на Шамо, который даст фору любой голосухе... :)
ПС. Где я был до 8 лет- не в теме данной ветки ибо Франт и Акурт возбудятся. :)
Понаехал
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 09:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Объективно очень жаль. Хоть бы одним крупным г0вн0застройщиком стало меньше.

  hume написав:Ещё раз доказано, что гвно утопить практически нереально.

Жалко Киев. Лишь бы таких в центр и прицентралье не пускали

Это за гранью нормальности.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 09:42

  Понаехал написав:
  hume написав:Вы объясните нам почему при таком парадизе на условных вениках вся орда штурмует центр. Я всегда просто говорю, что цена всё расставит по местам.

Можно я за себя скажу?
Первые 2 недели свой жизни и потом с 8ми до 16 лет я жил на Воровского(как по мне, так центр ^_^), потом до 22х недалеко от Вербного(Оболонь). Потом понесла жизнь по разным местам, но это уже другая история... Поскольку являюсь киевлянином в не первом поколении по матери, то считаю что имею что сказать по этой теме.
Насколько я видел прошлое поколения киевлян - они все решали свой вопрос квартирный разменой спадщины. Мало кто сохранил жилье своих родителей и сам заработал. Стремится это число к нулю. Размен шел с прицелом на окраины ибо там дешевле.
А вот понаехи, которые более стимулированы к выживанию, готовы глотки грызть, но лезть ближе к центру. Таким образом происходит ротация.
Особняком стоят некоторые районы Киева, которые не заслужено забыты на данной ветке. К примеру, Русановка, на которой живет большая часть моей родни, что еще осталась в Киеве. К примеру дом на Шамо, который даст фору любой голосухе... :)
ПС. Где я был до 8 лет- не в теме данной ветки ибо Франт и Акурт возбудятся. :)

на русановке дом класный, у меня у товарища там квартира была 140 квадратов видовая... продал
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 09:51

"Мал клоп, да вонюч" или "Шулявский мост. Эпиграф".

Еще в 2017 году корейская компания Korea Smart Card предлагала Киеву за свой счет под ключ внедрить систему е-билета. Тогда корейцы оценивали проект в 600 млн грн, а себе хотели забирать процент от продажи билетов. Отметим, эта же компания реализовала систему электронного билета в таких городах, как Сеул, Куала-Лумпур, Сингапур и Абу-Даби.

"Но столичные чиновники отказались от предложения корейцев и начали самостоятельно закупать все оборудование. Ведь сразу было понятно, что откатов от корейцев не получишь. Сначала выделили 460 млн грн на валидаторы, потом вкладывали еще сотни миллионов в настройку. А параллельно начались скандалы с тендерами, когда становилось понятно, что власти прописывали условия тендеров под конкретного поставщика. В итоге сумма значительно превышает 600 млн грн и приближается к 1 млрд грн. Но самое интересное, что спустя несколько лет так ничего и не работает"

Этот "Шулявский мост" ( я имею в ввиду по потраченным деньгам), не построили. Но Кинг сказал, что настоящий мост построят. "Жди-те"...
https://vesti.ua/kiev/355559-ne-khotjat-ili-ne-mohut-pochemu-v-kieve-otlozhili-zapusk-e-bileta?utm_medium=referral&utm_source=kurs_com_ua&utm_campaign=you_can_get_more
Если такой бардак везде, то не удивительно, что бардак на первичке КРЖН
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 10:15

  airmax78 написав:Для поклонников Теремков. Сегодня приехал из Одессы. Ехал 6 часов. Из них 5 часов по трассе (был жуткий туман - не разгонишься сильно). И час от Теремков до Лыбидской. В общем от Теремков до Олимпийской 20 минут на метро или... никаких или - только метро.
Ну, наконец-то, вы осознали, как быстро можно от Теремков добираться в центр на метро:) Рад, что приложил руку к этому:) А насчёт машины - во-первых, думаю, вы выехали в неудачное время, а во-вторых - я в центр на машине вообще практически не выбираюсь, нафига нужен этот головняк с пробками и парковкой, если есть беспроблемное метро.. p.s. Купил ещё одну маленькую однушку в R..
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 10:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Alex3 написав:Купил ещё одну маленькую однушку в R..

5 очередь? Что хотят за квадрат там нынче? Никак не доеду актуализировать информацию.
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