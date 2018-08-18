Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:На счет рождения я очень сомневаюсь. А если бы человечество победило смерть - религия бы испарилась на следующий день. Нет в тот же день вечером.
вы, таки, нечего не понимаете... я как-то знакомого спросил: Cурешь, ты мне скажи, ты ж не каким боком не католик, так почему все 3е детей в католическом детском садике? Он справедливо заметил, что благодаря налоговым скидкам для католических церквей, при которых садики, он не имеет нечего против ознакомления с этой религией. Даже если б испарилась религия, как ты говоришь, то остались бы налоговые скидки. А если б их попытались убрать после этого, так это все равно оскорбило б кучу людей.
hume написав:Вы объясните нам почему при таком парадизе на условных вениках вся орда штурмует центр. Я всегда просто говорю, что цена всё расставит по местам.
Можно я за себя скажу? Первые 2 недели свой жизни и потом с 8ми до 16 лет я жил на Воровского(как по мне, так центр ^_^), потом до 22х недалеко от Вербного(Оболонь). Потом понесла жизнь по разным местам, но это уже другая история... Поскольку являюсь киевлянином в не первом поколении по матери, то считаю что имею что сказать по этой теме. Насколько я видел прошлое поколения киевлян - они все решали свой вопрос квартирный разменой спадщины. Мало кто сохранил жилье своих родителей и сам заработал. Стремится это число к нулю. Размен шел с прицелом на окраины ибо там дешевле. А вот понаехи, которые более стимулированы к выживанию, готовы глотки грызть, но лезть ближе к центру. Таким образом происходит ротация. Особняком стоят некоторые районы Киева, которые не заслужено забыты на данной ветке. К примеру, Русановка, на которой живет большая часть моей родни, что еще осталась в Киеве. К примеру дом на Шамо, который даст фору любой голосухе... ПС. Где я был до 8 лет- не в теме данной ветки ибо Франт и Акурт возбудятся.
hume написав:Вы объясните нам почему при таком парадизе на условных вениках вся орда штурмует центр. Я всегда просто говорю, что цена всё расставит по местам.
Можно я за себя скажу? Первые 2 недели свой жизни и потом с 8ми до 16 лет я жил на Воровского(как по мне, так центр ^_^), потом до 22х недалеко от Вербного(Оболонь). Потом понесла жизнь по разным местам, но это уже другая история... Поскольку являюсь киевлянином в не первом поколении по матери, то считаю что имею что сказать по этой теме. Насколько я видел прошлое поколения киевлян - они все решали свой вопрос квартирный разменой спадщины. Мало кто сохранил жилье своих родителей и сам заработал. Стремится это число к нулю. Размен шел с прицелом на окраины ибо там дешевле. А вот понаехи, которые более стимулированы к выживанию, готовы глотки грызть, но лезть ближе к центру. Таким образом происходит ротация. Особняком стоят некоторые районы Киева, которые не заслужено забыты на данной ветке. К примеру, Русановка, на которой живет большая часть моей родни, что еще осталась в Киеве. К примеру дом на Шамо, который даст фору любой голосухе... ПС. Где я был до 8 лет- не в теме данной ветки ибо Франт и Акурт возбудятся.
на русановке дом класный, у меня у товарища там квартира была 140 квадратов видовая... продал
"Мал клоп, да вонюч" или "Шулявский мост. Эпиграф".
Еще в 2017 году корейская компания Korea Smart Card предлагала Киеву за свой счет под ключ внедрить систему е-билета. Тогда корейцы оценивали проект в 600 млн грн, а себе хотели забирать процент от продажи билетов. Отметим, эта же компания реализовала систему электронного билета в таких городах, как Сеул, Куала-Лумпур, Сингапур и Абу-Даби.
"Но столичные чиновники отказались от предложения корейцев и начали самостоятельно закупать все оборудование. Ведь сразу было понятно, что откатов от корейцев не получишь. Сначала выделили 460 млн грн на валидаторы, потом вкладывали еще сотни миллионов в настройку. А параллельно начались скандалы с тендерами, когда становилось понятно, что власти прописывали условия тендеров под конкретного поставщика. В итоге сумма значительно превышает 600 млн грн и приближается к 1 млрд грн. Но самое интересное, что спустя несколько лет так ничего и не работает"
airmax78 написав:Для поклонников Теремков. Сегодня приехал из Одессы. Ехал 6 часов. Из них 5 часов по трассе (был жуткий туман - не разгонишься сильно). И час от Теремков до Лыбидской. В общем от Теремков до Олимпийской 20 минут на метро или... никаких или - только метро.
Ну, наконец-то, вы осознали, как быстро можно от Теремков добираться в центр на метро:) Рад, что приложил руку к этому:) А насчёт машины - во-первых, думаю, вы выехали в неудачное время, а во-вторых - я в центр на машине вообще практически не выбираюсь, нафига нужен этот головняк с пробками и парковкой, если есть беспроблемное метро.. p.s. Купил ещё одну маленькую однушку в R..