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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2158215921602161

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 262
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
85
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
35
Всього голосів : 262
Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 11:28

  Santehnik написав:
  Alex3 написав:Купил ещё одну маленькую однушку в R..

5 очередь? Что хотят за квадрат там нынче? Никак не доеду актуализировать информацию.

4я.. по пятой самому интересно, какие там планировки будут.. Но что-то мне кажется, что в целом будут делать более бюджетно..
Alex3
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 11:30

  Оранжевый-хит сезона написав:
  Понаехал написав:
  hume написав:Вы объясните нам почему при таком парадизе на условных вениках вся орда штурмует центр. Я всегда просто говорю, что цена всё расставит по местам.

Можно я за себя скажу?
Первые 2 недели свой жизни и потом с 8ми до 16 лет я жил на Воровского(как по мне, так центр ^_^), потом до 22х недалеко от Вербного(Оболонь). Потом понесла жизнь по разным местам, но это уже другая история... Поскольку являюсь киевлянином в не первом поколении по матери, то считаю что имею что сказать по этой теме.
Насколько я видел прошлое поколения киевлян - они все решали свой вопрос квартирный разменой спадщины. Мало кто сохранил жилье своих родителей и сам заработал. Стремится это число к нулю. Размен шел с прицелом на окраины ибо там дешевле.
А вот понаехи, которые более стимулированы к выживанию, готовы глотки грызть, но лезть ближе к центру. Таким образом происходит ротация.
Особняком стоят некоторые районы Киева, которые не заслужено забыты на данной ветке. К примеру, Русановка, на которой живет большая часть моей родни, что еще осталась в Киеве. К примеру дом на Шамо, который даст фору любой голосухе... :)
ПС. Где я был до 8 лет- не в теме данной ветки ибо Франт и Акурт возбудятся. :)

на русановке дом класный, у меня у товарища там квартира была 140 квадратов видовая... продал


вы про эту печаль на левом берегу?
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главное оружие рашистов - ложь
trololo
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  #<1 ... 2158215921602161
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