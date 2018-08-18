Понаехал написав:

hume написав: Вы объясните нам почему при таком парадизе на условных вениках вся орда штурмует центр. Я всегда просто говорю, что цена всё расставит по местам. Вы объясните нам почему при таком парадизе на условных вениках вся орда штурмует центр. Я всегда просто говорю, что цена всё расставит по местам.

Можно я за себя скажу?Первые 2 недели свой жизни и потом с 8ми до 16 лет я жил на Воровского(как по мне, так центр ^_^), потом до 22х недалеко от Вербного(Оболонь). Потом понесла жизнь по разным местам, но это уже другая история... Поскольку являюсь киевлянином в не первом поколении по матери, то считаю что имею что сказать по этой теме.Насколько я видел прошлое поколения киевлян - они все решали свой вопрос квартирный разменой спадщины. Мало кто сохранил жилье своих родителей и сам заработал. Стремится это число к нулю. Размен шел с прицелом на окраины ибо там дешевле.А вот понаехи, которые более стимулированы к выживанию, готовы глотки грызть, но лезть ближе к центру. Таким образом происходит ротация.Особняком стоят некоторые районы Киева, которые не заслужено забыты на данной ветке. К примеру, Русановка, на которой живет большая часть моей родни, что еще осталась в Киеве. К примеру дом на Шамо, который даст фору любой голосухе...ПС. Где я был до 8 лет- не в теме данной ветки ибо Франт и Акурт возбудятся.