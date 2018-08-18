airmax78 написав:

LordEmerald написав: Шановне панство, вот тут многие пишут что центр недооценен и тд и тп. В Ярославов град вложился кто или нет? Локация ничем не хуже чем сермиля, как по мне так даже лучше, а цены вроде как ниже, тем более там на стадии окончания уже. В чем подвох? Застройщик мутный? Ну улицы узкие да, но не смертельно с таким кол-вом паркингов. Шановне панство, вот тут многие пишут что центр недооценен и тд и тп. В Ярославов град вложился кто или нет? Локация ничем не хуже чем сермиля, как по мне так даже лучше, а цены вроде как ниже, тем более там на стадии окончания уже. В чем подвох? Застройщик мутный? Ну улицы узкие да, но не смертельно с таким кол-вом паркингов.

Подвох в том, что цены уже не так чтобы сильно ниже сермили. Качество самих домов... ну такое. Не ужас-ужас, но есть вопросы (зайдете внутрь - увидите). Опять же, входные группы вообще еще никто не видел. При этом цена уже заставляет задумываться не только над тем какие там входные группы будут, но и над тем, а как этот застройщик умеет обслуживать свои дома. А этого никто не знает. Опять же, не из всех домов там есть доступ в подземный паркинг. Огромный минус.Никто не видел как этот застройщик делает благоустройство. Будет это как на картинках или как у КГС - тоже вопрос. В общем цена уже вполне взрослая, а неизвестных еще много.P.S. Да и выбор квартир там, прямо скажем, уже давно не фонтан. Видом там теперь называют "боковой" или "между домами".