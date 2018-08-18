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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 29 жов, 2019 21:26
kingkongovets написав: LordEmerald написав:
Шановне панство, вот тут многие пишут что центр недооценен и тд и тп. В Ярославов град вложился кто или нет? Локация ничем не хуже чем сермиля, как по мне так даже лучше, а цены вроде как ниже, тем более там на стадии окончания уже. В чем подвох? Застройщик мутный? Ну улицы узкие да, но не смертельно с таким кол-вом паркингов.
удивительный человек
нравится локация? видите что недооценено? чувствуете перспективу?
покупайте!
нафиг вам советы диванных теоретиков?
вы ж в долю никого не приглашаете
Хороший совет еще никому не мешал. Вот остановили бы меня вовремя в 2013м - не слушали бы тут нытье следующие 4 года.
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airmax78
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Додано: Вів 29 жов, 2019 21:38
airmax78 написав:
Хороший совет еще никому не мешал. Вот остановили бы меня вовремя в 2013м - не слушали бы тут нытье следующие 4 года.
проблема в том шо люди в большинстве своем ищут не советов, а аргументов в пользу своей позиции
начинаешь советовать - с тобой начинают ожесточенно спорить и поливать грязью
это ж украинский форум
а вы нытик по натуре, вы все равно будете ныть
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Вів 29 жов, 2019 21:44
kingkongovets написав: airmax78 написав:
Хороший совет еще никому не мешал. Вот остановили бы меня вовремя в 2013м - не слушали бы тут нытье следующие 4 года.
проблема в том шо люди в большинстве своем ищут не советов, а аргументов в пользу своей позиции
начинаешь советовать - с тобой начинают ожесточенно спорить и поливать грязью
это ж украинский форум
а вы нытик по натуре, вы все равно будете ныть
Просто не все люди готовы к тому тону которым вы советы даете и не сразу понимают, что это добрые советы, а не "мордой в асфальт". Я вот уже даже не замечаю формы - читаю только содержание. Но сколько времени это заняло.
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airmax78
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Додано: Вів 29 жов, 2019 21:51
airmax78 написав: LordEmerald написав:
Шановне панство, вот тут многие пишут что центр недооценен и тд и тп. В Ярославов град вложился кто или нет? Локация ничем не хуже чем сермиля, как по мне так даже лучше, а цены вроде как ниже, тем более там на стадии окончания уже. В чем подвох? Застройщик мутный? Ну улицы узкие да, но не смертельно с таким кол-вом паркингов.
Подвох в том, что цены уже не так чтобы сильно ниже сермили. Качество самих домов... ну такое. Не ужас-ужас, но есть вопросы (зайдете внутрь - увидите). Опять же, входные группы вообще еще никто не видел. При этом цена уже заставляет задумываться не только над тем какие там входные группы будут, но и над тем, а как этот застройщик умеет обслуживать свои дома. А этого никто не знает. Опять же, не из всех домов там есть доступ в подземный паркинг. Огромный минус.
Никто не видел как этот застройщик делает благоустройство. Будет это как на картинках или как у КГС - тоже вопрос. В общем цена уже вполне взрослая, а неизвестных еще много.
P.S. Да и выбор квартир там, прямо скажем, уже давно не фонтан. Видом там теперь называют "боковой" или "между домами".
А кстати, уверен, что входные группы там будут довольно бюджетные. Потому что их там нужно обустроить слишком много. Хотя буду рад, если ошибусь и сделают хотя бы как в ФК2.
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airmax78
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Додано: Вів 29 жов, 2019 21:56
airmax78 написав:
Хотя буду рад, если ошибусь и сделают хотя бы как в ФК2.
Фреймут?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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somilitark
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Додано: Вів 29 жов, 2019 22:01
UA написав:
Или ТОВ Рога и копыта?
Конечно. Там Эквилибриум трейд или что-то такое. Договор там довольно таки лютый, выход из него - потеря 50% вложенных средств.
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Santehnik
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Додано: Вів 29 жов, 2019 22:07
Оранжевый-хит сезона написав:Заречный
спасибо, взяли, очень
довольны.
После рассказов "как там все чудово", звонила в отдел продаж
Там свайное поле новых домов забивают. Вопрос к аксакалам - достроят ли?
осторожно, пишу из провинции
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vhata
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Додано: Вів 29 жов, 2019 22:14
LordEmerald написав:
Шановне панство, вот тут многие пишут что центр недооценен и тд и тп. В Ярославов град вложился кто или нет? Локация ничем не хуже чем сермиля, как по мне так даже лучше, а цены вроде как ниже, тем более там на стадии окончания уже. В чем подвох? Застройщик мутный? Ну улицы узкие да, но не смертельно с таким кол-вом паркингов.
Слишком стремно. То просят 60% налом в долларе заплатить. То инвестор у них сменился, но документы подтверждающие права нового инвестора показать не могут.
Взято с одного из форумов:
Непроданная часть объектов в ЖК Ярославов Град в прошлом месяце сменила инвестора. Им стал АО «Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд «НОТАР», активами которого теперь управляет ООО КУА «ПРОФИНВЕСТ». Старый инвестор, со слов отдела продаж оставил за собой ту часть объектов, которую продал до момент заключения инвест. договора между застройщиком и новым инвестором, что, впрочем, естественно. Однако соль том, что у отдела продаж нету в наличии соглашения между застройщиком и ООО КУА «БУДКЭПИТАЛ», по которому старый инвестор отказался от имущественных прав на те объекты, которые перешли в распоряжение АО «НОТАР». Я не знаю, по какой причине так получилось, может не успели оформить документы, но факт остаётся фактом: на сегодняшний день сразу два инвестора, АО «Либерти Инвест» и АО «Нотар» одновременно владеют имущественными правами на непроданные объекты. И хотя в отделе продаж заверяют, что всё тип-топ, но пока в публичном доступе не появится соглашение между застройщиком и ООО КУА БУДКЭПИТАЛ касательно релевантного изменения списка объектов, закрепленных за этим инвестором, всё вышесказанное мной имеет место юридически быть. Готовы ли покупатели принимать на себя риски, возникающие ввиду наличия двух владельцев имущественных прав, решать им. А застройщику я бы порекомендовал быть порасторопнее и держать документы в порядке.
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silen
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Додано: Вів 29 жов, 2019 22:44
silen Про схему расчетов я и забыл. Схема - ОГОНЬ. В лучших традициях не буду говорить кого. Но, судя по остатку квартир в продаже, схема расчетов отпугивает не многих.
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airmax78
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Додано: Вів 29 жов, 2019 22:47
somilitark написав: airmax78 написав:
Хотя буду рад, если ошибусь и сделают хотя бы как в ФК2.
Фреймут?
Хочу чтобы люди получили за свои деньги красивые МОПы и радовались.
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airmax78
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