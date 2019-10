Додано: Вів 29 жов, 2019 21:38

airmax78 написав: Хороший совет еще никому не мешал. Вот остановили бы меня вовремя в 2013м - не слушали бы тут нытье следующие 4 года. Хороший совет еще никому не мешал. Вот остановили бы меня вовремя в 2013м - не слушали бы тут нытье следующие 4 года.



проблема в том шо люди в большинстве своем ищут не советов, а аргументов в пользу своей позиции

начинаешь советовать - с тобой начинают ожесточенно спорить и поливать грязью

это ж украинский форум

