Додано: Вів 29 жов, 2019 23:19

airmax78 написав: silen Про схему расчетов я и забыл. Схема - ОГОНЬ. В лучших традициях не буду говорить кого. Но, судя по остатку квартир в продаже, схема расчетов отпугивает не многих. Про схему расчетов я и забыл. Схема - ОГОНЬ. В лучших традициях не буду говорить кого. Но, судя по остатку квартир в продаже, схема расчетов отпугивает не многих.

Слушайте, у нас большинство покупанов это либо под аренду, либо на перепродажу. Сам два раза был свидетелем когда просто покупался воздух, и пох на документы. При мне оформляли больше десятка квартир в смартплазе, мужик в лыжном костюме (очевидно проезжвл на лыжах, увидел будку и решил запаркрваться. Что ни говори, а запарковался удачно, когда я уже переуступил он ещё держал). При мне грудастая девка из укрбуд, она одна там такая с пятым размером была, оформляла несколько квартир в солнечной ривьере, тогда ее строили по заявленной третьей категории сложности, без всяких экспертиз (это для слабаков). Ребята из Риэла, как только зашли на киевский рынок, оформляли полквартиры как консультационные услуги. Так что порядок расчета и разрешительные документы не всем нужны, главное вера и денежные знаки.