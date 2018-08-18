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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 29 жов, 2019 22:52
airmax78 написав:silen
Про схему расчетов я и забыл. Схема - ОГОНЬ. В лучших традициях не буду говорить кого. Но, судя по остатку квартир в продаже, схема расчетов отпугивает не многих.
Расчёты в стиле "лоха грех не кинуть" или "идём кофе пить"?
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барабашов
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Додано: Вів 29 жов, 2019 22:56
airmax78 написав:silen
Про схему расчетов я и забыл. Схема - ОГОНЬ. В лучших традициях не буду говорить кого. Но, судя по остатку квартир в продаже, схема расчетов отпугивает не многих.
Да не так там и мало квартир осталось, чуть ли не половина, но да, самое вкусное разобрали.
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Додано: Вів 29 жов, 2019 23:04
airmax78 написав: somilitark написав: airmax78 написав:
Хотя буду рад, если ошибусь и сделают хотя бы как в ФК2.
Фреймут?
Хочу чтобы люди получили за свои деньги красивые МОПы и радовались.
Ну и как вишенка на торте можете резюме этих 32251 сообщения на форуме,где обитает мега быстрый во всех отношениях эстет в свои 41?
ЖК спадщина в ипенях лукьяновки?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Додано: Вів 29 жов, 2019 23:05
барабашов написав: airmax78 написав:silen
Про схему расчетов я и забыл. Схема - ОГОНЬ. В лучших традициях не буду говорить кого. Но, судя по остатку квартир в продаже, схема расчетов отпугивает не многих.
Расчёты в стиле "лоха грех не кинуть" или "идём кофе пить"?
Я не думаю что они кидать кого-то, кроме государства собрались. Просто категорически не хотят платить налоги.
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Додано: Вів 29 жов, 2019 23:08
somilitark написав: airmax78 написав:
Хочу чтобы люди получили за свои деньги красивые МОПы и радовались.
Ну и как вишенка на торте можете резюме этих 32251 сообщения на форуме,где обитает мега быстрый во всех отношениях эстет в свои 41?
ЖК спадщина в ипенях лукьяновки?
Я не могу сказать. Вы меня там сразу вычислите и наведете порчу. Я боюсь. Скажу только, что модными мопами там и не пахнет. Вариант бюджетный. "Купил по деньгам"(с)
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Додано: Вів 29 жов, 2019 23:18
airmax78
Какая порча,что за детские забубоны?
Вы же будете лежать на байковом,чего вам боятся,не понимаю,как только прижимают,тут же в кусты,что за мужики пошли,позорите человечество и Поскот тоже
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Додано: Вів 29 жов, 2019 23:19
airmax78 написав:silen
Про схему расчетов я и забыл. Схема - ОГОНЬ. В лучших традициях не буду говорить кого. Но, судя по остатку квартир в продаже, схема расчетов отпугивает не многих.
Слушайте, у нас большинство покупанов это либо под аренду, либо на перепродажу. Сам два раза был свидетелем когда просто покупался воздух, и пох на документы. При мне оформляли больше десятка квартир в смартплазе, мужик в лыжном костюме (очевидно проезжвл на лыжах, увидел будку и решил запаркрваться. Что ни говори, а запарковался удачно, когда я уже переуступил он ещё держал). При мне грудастая девка из укрбуд, она одна там такая с пятым размером была, оформляла несколько квартир в солнечной ривьере, тогда ее строили по заявленной третьей категории сложности, без всяких экспертиз (это для слабаков). Ребята из Риэла, как только зашли на киевский рынок, оформляли полквартиры как консультационные услуги. Так что порядок расчета и разрешительные документы не всем нужны, главное вера и денежные знаки.
Востаннє редагувалось hume
в Вів 29 жов, 2019 23:21, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 29 жов, 2019 23:21
somilitark написав:airmax78
Какая порча,что за детские забубоны?
Вы же будете лежать на байковом,чего вам боятся,не понимаю,как только прижимают,тут же в кусты,что за мужики пошли,позорите человечество и Поскот тоже
Эир,Человечество то такое, не посрамите Поскот))
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Додано: Вів 29 жов, 2019 23:31
hume написав: somilitark написав:airmax78
Какая порча,что за детские забубоны?
Вы же будете лежать на байковом,чего вам боятся,не понимаю,как только прижимают,тут же в кусты,что за мужики пошли,позорите человечество и Поскот тоже
Эир,Человечество то такое, не посрамите Поскот))
а я вот думаю,кому надо эти надцать сообщений как у прыщавого подростка в 16 зарисоваться перед птушницами сверсницами с зелёными волосами и заклёпками в носу и бровях,типа сегодня ехал на машине,сегодня проезжал мимо,сегодня сфоткал из авто,сегодня прилетел в туман от мамы,если что,то он метнётся пулей к мамке и дело в шляпе?
Одно меня волнует,там же Интер круглые сутки,привыкнет и стерпит ради мамы?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Додано: Вів 29 жов, 2019 23:44
somilitark написав: hume написав: somilitark написав:airmax78
Какая порча,что за детские забубоны?
Вы же будете лежать на байковом,чего вам боятся,не понимаю,как только прижимают,тут же в кусты,что за мужики пошли,позорите человечество и Поскот тоже
Эир,Человечество то такое, не посрамите Поскот))
а я вот думаю,кому надо эти надцать сообщений как у прыщавого подростка в 16 зарисоваться перед птушницами сверсницами с зелёными волосами и заклёпками в носу и бровях,типа сегодня ехал на машине,сегодня проезжал мимо,сегодня сфоткал из авто,сегодня прилетел в туман от мамы,если что,то он метнётся пулей к мамке и дело в шляпе?
Одно меня волнует,там же Интер круглые сутки,привыкнет и стерпит ради мамы?
Вы все перепутали. Интер - это теща заставляла смотреть (царство ей небесное). Да и кто меня на Байковое возьмет? У меня даже прописки киевской нет.
В остальном - все так. Необходимость признания и общественного поощрения - только это мной и движет. Предпоследняя ступень пирамиды Маслова. Последняя мне не светит - в 40+ лет я это уже понял.
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