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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2167216821692170>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 263
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
86
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
35
Всього голосів : 263
Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 23:53

airmax78
Петросян просто в шоке,вы красава,да ещё и в туман можете,просто был бы бабой,уже был бы мокрый :oops:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 23:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  somilitark написав:airmax78
Какая порча,что за детские забубоны?
Вы же будете лежать на байковом,чего вам боятся,не понимаю,как только прижимают,тут же в кусты,что за мужики пошли,позорите человечество и Поскот тоже :oops:

Вы очень докуя эмоциональный. Я таких людей опасаюсь. Поскот я уже опозорил - переездом в Киев. Поскот предателей не прощает.


На Поскоте суровые хлопцы, я после 20.00 стараюсь там не появлятся.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 06:44

Тут многие еще не поняли, что это больной человек. Не глупый, но с возрастом психика пошла в разнос. Я не психиатр, но заметно. Мании, навязчивые идеи, фантазии, ложь, пренебрежение моралью, сначала все как будто понарошку, с краю, но черта пересекается.
С возрастом будет ухудшаться. Еще 5 лет назад диагноз не прослеживался.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 08:30

  Vlad442 написав:Тут многие еще не поняли, что это больной человек. Не глупый, но с возрастом психика пошла в разнос. Я не психиатр, но заметно. Мании, навязчивые идеи, фантазии, ложь, пренебрежение моралью, сначала все как будто понарошку, с краю, но черта пересекается.
С возрастом будет ухудшаться. Еще 5 лет назад диагноз не прослеживался.


Тоже заметил. Не выдержала психика испытанием КРЖН.
Пишет какие-то выдуманные истории
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 08:36

ПОДОЛЬСКО-ВОСКРЕСЕНСКИЙ: Русановские сады + Угадайка: куда пойдет мост? 18.10.2019

https://youtu.be/yYeamFkWnzY?t=893
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 08:45

  Vlad442 написав:Тут многие еще не поняли, что это больной человек. Не глупый, но с возрастом психика пошла в разнос. Я не психиатр, но заметно. Мании, навязчивые идеи, фантазии, ложь, пренебрежение моралью, сначала все как будто понарошку, с краю, но черта пересекается.
С возрастом будет ухудшаться. Еще 5 лет назад диагноз не прослеживался.

Дохтур Ким нас покинул, но замена нашлась. Быстро скажите: это ведь вы Сомилитарку диагноз ставили? А то я буду мучиться весь день.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 08:53

  kingkongovets написав:ПОДОЛЬСКО-ВОСКРЕСЕНСКИЙ: Русановские сады + Угадайка: куда пойдет мост? 18.10.2019

https://youtu.be/yYeamFkWnzY?t=893

А это разве нормально: угадывать план крупнейшего инфраструктурного проекта столицы за последние 30 лет? Он ведь должен был быть 100500 раз обсужден, утвержден и высечен в бетоне прежде чем 112й мостоотряд поставил первый вагончик на стройплощадке. Разве нет?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 09:07

  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:ПОДОЛЬСКО-ВОСКРЕСЕНСКИЙ: Русановские сады + Угадайка: куда пойдет мост? 18.10.2019

https://youtu.be/yYeamFkWnzY?t=893

А это разве нормально: угадывать план крупнейшего инфраструктурного проекта столицы за последние 30 лет? Он ведь должен был быть 100500 раз обсужден, утвержден и высечен в бетоне прежде чем 112й мостоотряд поставил первый вагончик на стройплощадке. Разве нет?


а это нормально, шо у нас те, кто пытается хоть шото сделать становятся мишенями для метания дротиков?
смотря шо брать за основу нормальности, для нашего общества это вполне нормально
жизнь - боль (с)

зы: страна - она ж тоже как бы недвига и принципы управления те же - не умеешь выстроить грамотное администирование? живешь в дешевеющем и дряхлеющем говне
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 09:21

  kingkongovets написав:а это нормально, шо у нас те, кто пытается хоть шото сделать становятся мишенями для метания дротиков?
зы: страна - она ж тоже как бы недвига и принципы управления те же - не умеешь выстроить грамотное администирование? живешь в дешевеющем и дряхлеющем говне

так вы приняли предложение должности в кгга ?
Клаус
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 09:27

проект застройки урочища горбачиха недалеко от выхода пвмп на левый берег

Зображення
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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