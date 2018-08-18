airmax78
Петросян просто в шоке,вы красава,да ещё и в туман можете,просто был бы бабой,уже был бы мокрый
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Додано: Вів 29 жов, 2019 23:53
airmax78
Петросян просто в шоке,вы красава,да ещё и в туман можете,просто был бы бабой,уже был бы мокрый
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Вів 29 жов, 2019 23:55
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
На Поскоте суровые хлопцы, я после 20.00 стараюсь там не появлятся.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Сер 30 жов, 2019 06:44
Тут многие еще не поняли, что это больной человек. Не глупый, но с возрастом психика пошла в разнос. Я не психиатр, но заметно. Мании, навязчивые идеи, фантазии, ложь, пренебрежение моралью, сначала все как будто понарошку, с краю, но черта пересекается.
С возрастом будет ухудшаться. Еще 5 лет назад диагноз не прослеживался.
Додано: Сер 30 жов, 2019 08:30
Тоже заметил. Не выдержала психика испытанием КРЖН.
Пишет какие-то выдуманные истории
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Додано: Сер 30 жов, 2019 08:36
ПОДОЛЬСКО-ВОСКРЕСЕНСКИЙ: Русановские сады + Угадайка: куда пойдет мост? 18.10.2019
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Сер 30 жов, 2019 08:45
Дохтур Ким нас покинул, но замена нашлась. Быстро скажите: это ведь вы Сомилитарку диагноз ставили? А то я буду мучиться весь день.
Додано: Сер 30 жов, 2019 08:53
А это разве нормально: угадывать план крупнейшего инфраструктурного проекта столицы за последние 30 лет? Он ведь должен был быть 100500 раз обсужден, утвержден и высечен в бетоне прежде чем 112й мостоотряд поставил первый вагончик на стройплощадке. Разве нет?
Додано: Сер 30 жов, 2019 09:07
а это нормально, шо у нас те, кто пытается хоть шото сделать становятся мишенями для метания дротиков?
смотря шо брать за основу нормальности, для нашего общества это вполне нормально
жизнь - боль (с)
зы: страна - она ж тоже как бы недвига и принципы управления те же - не умеешь выстроить грамотное администирование? живешь в дешевеющем и дряхлеющем говне
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Сер 30 жов, 2019 09:21
так вы приняли предложение должности в кгга ?
Додано: Сер 30 жов, 2019 09:27
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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