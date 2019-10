Додано: Сер 30 жов, 2019 08:36





https://youtu.be/yYeamFkWnzY?t=893 ПОДОЛЬСКО-ВОСКРЕСЕНСКИЙ: Русановские сады + Угадайка: куда пойдет мост? 18.10.2019

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.