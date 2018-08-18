Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:проект застройки урочища горбачиха недалеко от выхода пвмп на левый берег
Горбачи́ха — урочище у межах міста Києва (Дніпровський район, на лівому березі Дніпра, яке омивається його протокою Чорториєм, трохи нижче за течією траси Петрівського мосту. Його територія зарезервована під створення об'єкту природно-заповідного фонду на площі 82,8 га. Горбачиха є останнім і єдиним залишком заплавних лісів київського лівобережжя, решта яких була повністю знищена при спорудженні всієї лівобережної частини міста.
а что Фукс строить собирался на Рыбальском? Кто помнит?
Росія надіслала в Україну запит на екстрадицію олігарха Павла Фукса. Про це колишній народний депутат та журналіст Сергій Лещенко написав у своєму Telegram-каналі.Лещенко зауважив, що інформації про рішення ГПУ щодо видачі олігарха Росії поки немає.