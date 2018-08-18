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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2167216821692170

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 263
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
86
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
35
Всього голосів : 263
Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 09:36

  kingkongovets написав:проект застройки урочища горбачиха недалеко от выхода пвмп на левый берег

Зображення

Горбачи́ха — урочище у межах міста Києва (Дніпровський район, на лівому березі Дніпра, яке омивається його протокою Чорториєм, трохи нижче за течією траси Петрівського мосту. Його територія зарезервована під створення об'єкту природно-заповідного фонду на площі 82,8 га. Горбачиха є останнім і єдиним залишком заплавних лісів київського лівобережжя, решта яких була повністю знищена при спорудженні всієї лівобережної частини міста.
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 09:39

kingkongovets
\внизу слева, самый крайний-это дом -стена?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 09:40

Puente

вы читали как влад442 сформулировал кейс с попыткой кмда помешать аркаде застроить своим гноем озера на осокорках?
"неудавшаяся рейдерская атака политических трупов" (с)
такшо застроят усе
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 09:45

а что Фукс строить собирался на Рыбальском? Кто помнит?
Росія надіслала в Україну запит на екстрадицію олігарха Павла Фукса. Про це колишній народний депутат та журналіст Сергій Лещенко написав у своєму Telegram-каналі.Лещенко зауважив, що інформації про рішення ГПУ щодо видачі олігарха Росії поки немає.

https://zaxid.net/news/
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 09:49

  kingkongovets написав:Puente

вы читали как влад442 сформулировал кейс с попыткой кмда помешать аркаде застроить своим гноем озера на осокорках?
"неудавшаяся рейдерская атака политических трупов" (с)
такшо застроят усе

Та я в принципі і не сумніваюся ... Бізнес понад усе ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 09:50

Мужики, однушку по переуступке возьмёте?

Зображення

https://censor.net.ua/news/3156682/glavk_k_sbu_zaderjal_pri_poluchenii_vzyatki_menedjera_natsbanka_piskotina_butusov_foto
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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