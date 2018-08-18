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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2170217121722173>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 263
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
86
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
35
Всього голосів : 263
Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 11:56

  kingkongovets написав:[
то же самое и на левом берегу - либо в стальского/микитенко и дальше через волкова на бровары, либо на бальзака/навои, как лоббирует сейчас вавриш и ко
специалисты (а не заангажированные брехунци типа петрука) за классический вариант
тся

Хз, нужно думать, но, могу предположить, что если он пойдёт на микитенка, то мало кто из троещинцев будет доезжать до него. Им нужна прямая, главная дорога, которая и будет уходить на мост. Иначе будут продолжать ломать Северный мост.
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 12:03

  hume написав:
  airmax78 написав:silen Про схему расчетов я и забыл. Схема - ОГОНЬ. В лучших традициях не буду говорить кого. Но, судя по остатку квартир в продаже, схема расчетов отпугивает не многих.

Слушайте, у нас большинство покупанов это либо под аренду, либо на перепродажу. Сам два раза был свидетелем когда просто покупался воздух, и пох на документы. При мне оформляли больше десятка квартир в смартплазе, мужик в лыжном костюме (очевидно проезжвл на лыжах, увидел будку и решил запаркрваться. Что ни говори, а запарковался удачно, когда я уже переуступил он ещё держал). При мне грудастая девка из укрбуд, она одна там такая с пятым размером была, оформляла несколько квартир в солнечной ривьере, тогда ее строили по заявленной третьей категории сложности, без всяких экспертиз (это для слабаков). Ребята из Риэла, как только зашли на киевский рынок, оформляли полквартиры как консультационные услуги. Так что порядок расчета и разрешительные документы не всем нужны, главное вера и денежные знаки.


по поводу риела - что думаете по окленду, бодро стартанули
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 12:58

  investorkiev написав:Киев. Вагон метро. Табличка "мытищинский вагоностроительный завод. 1989 год". Лучшая характеристика состоянию нашей базовой инфраструктуры. Немой укор всем киевским мэрам, которые там и не смогли создать в огромной мегаполисе современный транспортный комплекс, а ведь только на теневом рынке столичной земли было украдено до 5 млрд. дол. Хватило бы и на вагоны, и на метро на Троещину. Интересно, что из производимого у нас ныне, чисто теоретически могло бы работать в 2049-м году....?

Ниче.В Вене еще трамваи ездят, которые еще при Франце-Иосифе II построены :)
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 14:04

  trololo написав:
по поводу риела - что думаете по окленду, бодро стартанули

Лично меня сильно смущает количество объектов, которое они набрали. Смущает то, что рендер для них это так, картинка, а проектом можно поиграться. Цена довольно интересная, место тоже, так как надеюсь, что в этом городе все таки потянут метро к городскому аэропоту, тогда будет очень большой гешевт, в отличии, например, от медового, где потенциал ограничивается общими колебаниями рынка.

ПС
Касательно метро. Станция вокзальная скоро взорвётся, иногда даже перекрывают на вход, городской аэропорт, который в последнее время стал довольно загруженным вообще без метро(самое смешное, что в борисполь добраться быстрее), но, блеа, мы тянем метро под новый пох на окраину Киева.
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 15:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hume написав:Станция вокзальная скоро взорвётся, иногда даже перекрывают на вход, городской аэропорт, который в последнее время стал довольно загруженным вообще без метро(самое смешное, что в борисполь добраться быстрее), но, блеа, мы тянем метро под новый пох на окраину Киева.


Если вдруг протянут ветку с Троещины на Жуляны, то на вокзальной будет черная дыра, т.к. пересадка будет на ней.
А на веник тянут, т.к. это визуально самое простое - продлить ветку, станций немного, только две, мостов строить не надо, зато потом можно повесить себе медальку, что подключили район к метро.

Реально, чтобы разгрузить красную ветку (самые людные станции - вокзальная и левобережная) нужно прокладывать еще одну кольцевую ветку по условному маршруту городской электрички. И конечно-же подключать города-спутники продлением веток в Бровары и Борисполь.

А так жизнь идет своим чередом. Сторим недвижку для людей. Киев самый богатый город. Мать городов.
Oak
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 16:06

  Oak написав:Реально, чтобы разгрузить красную ветку (самые людные станции - вокзальная и левобережная) нужно прокладывать еще одну кольцевую ветку по условному маршруту городской электрички. И конечно-же подключать города-спутники продлением веток в Бровары и Борисполь.


Самой популярной традиционно остается красная линия метрополитена. В прошлом году ею воспользовались 204 млн 515 тыс. человек.

"Наиболее загруженной здесь является станция "Лесная" (20 млн 701 тыс. пассажиров). Более 20 млн поездок зафиксированы также на станциях "Академгородок" и "Вокзальная".

https://112.ua/obshchestvo/stali-izvest ... 78645.html

кстати на лисовой алиев строит серьезный трц с многоэтажной перехватывающей парковкой

https://hmarochos.kiev.ua/2019/09/14/tr ... u-proyekt/

но щас лесной канешна жесть, там всего два свежих дома а остальное - разваливающееся гетто с маргиналами и привидениями
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 16:06

  Oak написав:
  hume написав:Станция вокзальная скоро взорвётся, иногда даже перекрывают на вход, городской аэропорт, который в последнее время стал довольно загруженным вообще без метро(самое смешное, что в борисполь добраться быстрее), но, блеа, мы тянем метро под новый пох на окраину Киева.


Если вдруг протянут ветку с Троещины на Жуляны, то на вокзальной будет черная дыра, т.к. пересадка будет на ней.
А на веник тянут, т.к. это визуально самое простое - продлить ветку, станций немного, только две, мостов строить не надо, зато потом можно повесить себе медальку, что подключили район к метро.

Реально, чтобы разгрузить красную ветку (самые людные станции - вокзальная и левобережная) нужно прокладывать еще одну кольцевую ветку по условному маршруту городской электрички. И конечно-же подключать города-спутники продлением веток в Бровары и Борисполь.

А так жизнь идет своим чередом. Сторим недвижку для людей. Киев самый богатый город. Мать городов.

Ребята, с вероятностью 95% метро на Трою не построят никогда. Мне жаль что так получилось.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 16:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

hume написав:
  trololo написав:
по поводу риела - что думаете по окленду, бодро стартанули

Лично меня сильно смущает количество объектов, которое они набрали. Смущает то, что рендер для них это так, картинка, а проектом можно поиграться. Цена довольно интересная, место тоже, так как надеюсь, что в этом городе все таки потянут метро к городскому аэропоту, тогда будет очень большой гешевт, в отличии, например, от медового, где потенциал ограничивается общими колебаниями рынка.

ПС
Касательно метро. Станция вокзальная скоро взорвётся, иногда даже перекрывают на вход, городской аэропорт, который в последнее время стал довольно загруженным вообще без метро(самое смешное, что в борисполь добраться быстрее), но, блеа, мы тянем метро под новый пох на окраину Киева.


Мене шокує що люди з київа валять в такій кількості, що потрібно перекривати станцію метро вокзальну.


Зи. Короленківську бурять в трьох місцях.





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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 16:38

  airmax78 написав:Ребята, с вероятностью 95% метро на Трою не построят никогда. Мне жаль что так получилось.

Her на ту тррещину, но на жуляны дотянуть нужно. Тянуть не так много нужно, но неудобно. Как раз станции солм площадь, севастопольск площадь (почему не переименовали ещё) и жуляны. Станция вокзальная должна быть пересадрчным узлом на разные станции, но это я чтото замечтался, так что там про метро на виноградарь...
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 16:40

  kingkongovets написав:[
кстати на лисовой алиев строит серьезный трц с многоэтажной перехватывающей парковкой

https://hmarochos.kiev.ua/2019/09/14/tr ... u-proyekt/

Лесной вверх. Будем смотреть, там
Пецжитлофонд с домом для отселенцев.
Востаннє редагувалось hume в Сер 30 жов, 2019 17:25, всього редагувалось 1 раз.
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