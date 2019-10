Додано: Сер 30 жов, 2019 16:06

Oak написав: Реально, чтобы разгрузить красную ветку (самые людные станции - вокзальная и левобережная) нужно прокладывать еще одну кольцевую ветку по условному маршруту городской электрички. И конечно-же подключать города-спутники продлением веток в Бровары и Борисполь. Реально, чтобы разгрузить красную ветку () нужно прокладывать еще одну кольцевую ветку по условному маршруту городской электрички. И конечно-же подключать города-спутники продлением веток в Бровары и Борисполь.



Самой популярной традиционно остается красная линия метрополитена. В прошлом году ею воспользовались 204 млн 515 тыс. человек.



"Наиболее загруженной здесь является станция "Лесная" (20 млн 701 тыс. пассажиров). Более 20 млн поездок зафиксированы также на станциях "Академгородок" и "Вокзальная".



https://112.ua/obshchestvo/stali-izvest ... 78645.html



кстати на лисовой алиев строит серьезный трц с многоэтажной перехватывающей парковкой



https://hmarochos.kiev.ua/2019/09/14/tr ... u-proyekt/



