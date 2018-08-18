Точнее Пипец-житло-фонд с домом для отщепенцев
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Додано: Сер 30 жов, 2019 17:20
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Сер 30 жов, 2019 17:47
Не нужно все мешать в одну кучу и приписывать мне выдуманные идеи.
Как это все работает. Есть четыре составляющих. Городская громада, которая выбирает городскую власть. Городская власть, которая разрабатывает генплан, выделяет участки под строительство и выдает все бумажки. Есть покупатели, которые голосуют гривной и застройщики, которые строят что выгодней в рамках того, что им разрешают.
Что я вижу сейчас. Люди, дорвавшиеся к власти на красивых обещаниях, за деньги выдают любые бумажки. Следующая власть, которая с этого ничего не поимела, под флагом заботы о гражданах/экологии/эстетике, пытается ставить палки в колеса, чтобы с ней поделились или просто отжать денежные потоки, занимаясь неприкрытым рейдерстом. Горожанам-избирателем все пофиг.
Если бы Аркада строила по схеме Войцеховского, тогда праведный гнев был бы понятен, но нет, она строит по утвержденному проекту с полным пакетом разрешительной документации.
Может стоит направить свои претензии городской власти? А потом ее избирателям? Но кто же себя хочет считать идиотом? Хотя киевляне очень сильно отличились, выставив себя на посмешище два раза подряд. Черновецкий, потом Виталя.
Додано: Сер 30 жов, 2019 17:50
Лесная и Академгородок протестуют
Упс, увидел коммент Конговца
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