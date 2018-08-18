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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2170217121722173

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 263
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
86
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
35
Всього голосів : 263
Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 17:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hume написав:Пецжитлофонд с домом для отселенцев.

Точнее Пипец-житло-фонд с домом для отщепенцев
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 17:47

  hume написав:
  TylerTruman_ написав:
  kingkongovets написав:Puente

вы читали как влад442 сформулировал кейс с попыткой кмда помешать аркаде застроить своим гноем озера на осокорках?
"неудавшаяся рейдерская атака политических трупов" (с)
такшо застроят усе

якщо ви це написали з позиції критики забудови озер, то ок, але незрозуміло що не так з аркадовськими будинками :roll: , ... одне діло евріка, тобто висотний економ індустріального дизайну між сонячною брамою, лікоградом і венецією, як більмо на окові, ... але друге діло патріотика та пно, оні жк взагалі-то в духові поха, прямо гармонічно вписуються :mrgreen:

Вот это ахренеть психология, то есть то, что не видно можно вымазать в гвно. Это как будто вы делаете ремонт, в гостинной версаль, а в спальне, куда кроме вас никто не будет заходить -шконка.

Город это не только то, что видно.

Пс
А та то да, если с точки зрения заработка, как думает Влад, то таким уг можно и крещатик застроить.

Не нужно все мешать в одну кучу и приписывать мне выдуманные идеи.

Как это все работает. Есть четыре составляющих. Городская громада, которая выбирает городскую власть. Городская власть, которая разрабатывает генплан, выделяет участки под строительство и выдает все бумажки. Есть покупатели, которые голосуют гривной и застройщики, которые строят что выгодней в рамках того, что им разрешают.
Что я вижу сейчас. Люди, дорвавшиеся к власти на красивых обещаниях, за деньги выдают любые бумажки. Следующая власть, которая с этого ничего не поимела, под флагом заботы о гражданах/экологии/эстетике, пытается ставить палки в колеса, чтобы с ней поделились или просто отжать денежные потоки, занимаясь неприкрытым рейдерстом. Горожанам-избирателем все пофиг.

Если бы Аркада строила по схеме Войцеховского, тогда праведный гнев был бы понятен, но нет, она строит по утвержденному проекту с полным пакетом разрешительной документации.
Может стоит направить свои претензии городской власти? А потом ее избирателям? Но кто же себя хочет считать идиотом? Хотя киевляне очень сильно отличились, выставив себя на посмешище два раза подряд. Черновецкий, потом Виталя.
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 17:50

  Oak написав:Реально, чтобы разгрузить красную ветку (самые людные станции - вокзальная и левобережная) нужно прокладывать еще одну кольцевую ветку по условному маршруту городской электрички. И конечно-же подключать города-спутники продлением веток в Бровары и Борисполь.


Лесная и Академгородок протестуют ;)

Упс, увидел коммент Конговца
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