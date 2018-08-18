Додано: Сер 30 жов, 2019 17:47

hume написав: TylerTruman_ написав: kingkongovets написав: Puente



вы читали как влад442 сформулировал кейс с попыткой кмда помешать аркаде застроить своим гноем озера на осокорках?

"неудавшаяся рейдерская атака политических трупов" (с)

такшо застроят усе вы читали как влад442 сформулировал кейс с попыткой кмда помешать аркадеозера на осокорках?"неудавшаяся рейдерская атака политических трупов" (с)такшо застроят усе

якщо ви це написали з позиції критики забудови озер, то ок, але незрозуміло що не так з аркадовськими будинками , ... одне діло евріка, тобто висотний економ індустріального дизайну між сонячною брамою, лікоградом і венецією, як більмо на окові, ... але друге діло патріотика та пно, оні жк взагалі-то в духові поха, прямо гармонічно вписуються якщо ви це написали з позиції критики забудови озер, то ок, але незрозуміло що не так з аркадовськими будинками, ... одне діло евріка, тобто висотний економ індустріального дизайну між сонячною брамою, лікоградом і венецією, як більмо на окові, ... але друге діло патріотика та пно, оні жк взагалі-то в духові поха, прямо гармонічно вписуються

Вот это ахренеть психология, то есть то, что не видно можно вымазать в гвно. Это как будто вы делаете ремонт, в гостинной версаль, а в спальне, куда кроме вас никто не будет заходить -шконка.



Город это не только то, что видно.



Пс

А та то да, если с точки зрения заработка, как думает Влад, то таким уг можно и крещатик застроить. Вот это ахренеть психология, то есть то, что не видно можно вымазать в гвно. Это как будто вы делаете ремонт, в гостинной версаль, а в спальне, куда кроме вас никто не будет заходить -шконка.Город это не только то, что видно.ПсА та то да, если с точки зрения заработка, как думает Влад, то таким уг можно и крещатик застроить.

Не нужно все мешать в одну кучу и приписывать мне выдуманные идеи.Как это все работает. Есть четыре составляющих. Городская громада, которая выбирает городскую власть. Городская власть, которая разрабатывает генплан, выделяет участки под строительство и выдает все бумажки. Есть покупатели, которые голосуют гривной и застройщики, которые строят что выгодней в рамках того, что им разрешают.Что я вижу сейчас. Люди, дорвавшиеся к власти на красивых обещаниях, за деньги выдают любые бумажки. Следующая власть, которая с этого ничего не поимела, под флагом заботы о гражданах/экологии/эстетике, пытается ставить палки в колеса, чтобы с ней поделились или просто отжать денежные потоки, занимаясь неприкрытым рейдерстом. Горожанам-избирателем все пофиг.Если бы Аркада строила по схеме Войцеховского, тогда праведный гнев был бы понятен, но нет, она строит по утвержденному проекту с полным пакетом разрешительной документации.Может стоит направить свои претензии городской власти? А потом ее избирателям? Но кто же себя хочет считать идиотом? Хотя киевляне очень сильно отличились, выставив себя на посмешище два раза подряд. Черновецкий, потом Виталя.