|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Сер 30 жов, 2019 21:13
hume написав:
При чем здесь Виталя?
Аркада возможно и вписывается в минимальные нормы, но чисто с человеческой точки зрения то, что изрыгает эта компания это такой лютый эконом по всем параметрам, что в 21 веке он просто не может быть построен в черте города.
Аркада строит только то, что им разрешил "Виталя" за которого вы голосовали. Поэтому сначала посмотрите на себя, потом на Леню-Виталю и только потом на Аркаду.
Или вы всерьез думаете, что они строят, что им в голову пришло? Что проект дома/района не проходит везде согласования и на нем нет подписей людей, за которых вы голосовали или тех, кого те, за кого вы голосовали, назначили на должность?
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 5709
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 883 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 30 жов, 2019 21:39
Vlad442 написав: hume написав:
При чем здесь Виталя?
Аркада возможно и вписывается в минимальные нормы, но чисто с человеческой точки зрения то, что изрыгает эта компания это такой лютый эконом по всем параметрам, что в 21 веке он просто не может быть построен в черте города.
Аркада строит только то, что им разрешил "Виталя" за которого вы голосовали. Поэтому сначала посмотрите на себя, потом на Леню-Виталю и только потом на Аркаду.
Или вы всерьез думаете, что они строят, что им в голову пришло? Что проект дома/района не проходит везде согласования и на нем нет подписей людей, за которых вы голосовали или тех, кого те, за кого вы голосовали, назначили на должность?
Проект проходит экспертизу, и Виталя к этой экспертизе не имеет никакого отношения. Виталя выделяет землю, и тут мимо, эту землю выделяли задолго до Витали, и в частности землю на озёрах, которую так хочет загадить аркада, и которую хочет забратт ВиталяА собственно именно этот застройщик пытается по минимуму вписаться в нормы дбн.Так вот аркада, эта та компания, которая бы строила из гвна и профнастила, если бы это не было ограничено нормами дбн, а на замечания окружающих показывала бы в свод правил.
Как сейчас в Патриотике, ну почему не сделать разные детские площадки, да потому, что им пох, в нормах дбн написано "детская площадка". Да что я с вами спорю, люди и так всё понимают, тем более на данной ветке. Желаюю вам Харькове побольше такого, чтоб вы за дифицитным товаром в столицу не ездили.
Востаннє редагувалось hume
в Сер 30 жов, 2019 21:49, всього редагувалось 1 раз.
-
hume
-
-
- Повідомлень: 6085
- З нами з: 27.12.12
- Подякував: 548 раз.
- Подякували: 895 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 30 жов, 2019 21:46
Vadim V написав: hume написав:
[
Her на ту тррещину, но на жуляны дотянуть нужно. Тянуть не так много нужно, но неудобно. Как раз станции солм площадь, севастопольск площадь (почему не переименовали ещё) и жуляны. Станция вокзальная должна быть пересадрчным узлом на разные станции, но это я чтото замечтался, так что там про метро на виноградарь...
Сцуко , отправить розгами в первый класс , учить букварь.
А до того , забанить к и пеням.
Пара ошибок так возбудила, могли бы потолерантней.. в основном с телефона. Вы по теме ветки лучше хоть раз напишите,
-
hume
-
-
- Повідомлень: 6085
- З нами з: 27.12.12
- Подякував: 548 раз.
- Подякували: 895 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 30 жов, 2019 21:51
Vlad442 написав: hume написав:
При чем здесь Виталя?
Аркада возможно и вписывается в минимальные нормы, но чисто с человеческой точки зрения то, что изрыгает эта компания это такой лютый эконом по всем параметрам, что в 21 веке он просто не может быть построен в черте города.
Аркада строит только то, что им разрешил "Виталя" за которого вы голосовали. Поэтому сначала посмотрите на себя, потом на Леню-Виталю и только потом на Аркаду.
Или вы всерьез думаете, что они строят, что им в голову пришло? Что проект дома/района не проходит везде согласования и на нем нет подписей людей, за которых вы голосовали или тех, кого те, за кого вы голосовали, назначили на должность?
ВСЕ строят "только то что им разрешил Виталя". Только почему-то КАН строит Файну, Республику, Тетрис. Вавриш строит Рыбальский, Чикагу, дальше по списку. А Оркада строит унылое г0вн0. Поэтому это не нам надо к зеркалу. Мы за УГ своими деньгами не голосуем и строить его не помогаем.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 32267
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 824 раз.
- Подякували: 3732 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 30 жов, 2019 21:57
hume написав: Vlad442 написав:
Аркада строит только то, что им разрешил "Виталя" за которого вы голосовали. Поэтому сначала посмотрите на себя, потом на Леню-Виталю и только потом на Аркаду.
Или вы всерьез думаете, что они строят, что им в голову пришло? Что проект дома/района не проходит везде согласования и на нем нет подписей людей, за которых вы голосовали или тех, кого те, за кого вы голосовали, назначили на должность?
Проект проходит экспертизу, и Виталя к этой экспертизе не имеет никакого отношения. Виталя выделяет землю, и тут мимо, эту землю выделяли задолго до Витали, и в частности землю на озёрах, которую так хочет загадить аркада, и которую хочет забратт ВиталяА собственно именно этот застройщик пытается по минимуму вписаться в нормы дбн.Так вот аркада, эта та компания, которая бы строила из гвна и профнастила, если бы это не было ограничено нормами дбн, а на замечания окружающих показывала бы в свод правил.
Как сейчас в Патриотике, ну почему не сделать разные детские площадки, да потому, что им пох, в нормах дбн написано "детская площадка". Да что я с вами спорю, люди и так всё понимают, тем более на данной ветке. Желаюю вам Харькове побольше такого, чтоб вы за дифицитным товаром в столицу не ездили.
Ага, "Патриотику на площади Свободы". На 25 свечек и две полукруглых 26-этажных стены.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 32267
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 824 раз.
- Подякували: 3732 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 30 жов, 2019 21:59
hume написав:
Проект проходит экспертизу, и Виталя к этой экспертизе не имеет никакого отношения. Виталя выделяет землю, и тут мимо, эту землю выделяли задолго до Витали, и в частности землю на озёрах, которую так хочет загадить аркада, и которую хочет забратт ВиталяА собственно именно этот застройщик пытается по минимуму вписаться в нормы дбн.Так вот аркада, эта та компания, которая бы строила из гвна и профнастила, если бы это не было ограничено нормами дбн, а на замечания окружающих показывала бы в свод правил.
В общем все понятно. Все разрешения и землю выделили злые инопланетяне, Аркада это Доктор Зло, Виталя бескорыстный Бэтмен (ни разу не рейдер), во всем виноваты папередники, избиратели пушистые овечки. Искаженная картина мира.
Застройщик строит то, что ему разрешил народ через своих представителей и то, за что ему платит народ в виде инвесторов. Диванные эстеты не могут сложить один плюс один и понять, кто на самом деле оскорбляет их эстетические чувства.
Повторю еще раз.
Vlad442 написав:
Или вы всерьез думаете, что они строят, что им в голову пришло? Что проект дома/района не проходит везде согласования и на нем нет подписей людей, за которых вы голосовали или тех, кого те, за кого вы голосовали, назначили на должность?
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 5709
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 883 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 30 жов, 2019 22:02
Наш народ любит г0вн0 и страдать (с)
Влад, для кого строят КАН с Сагой? Почему не идут на поводу у "народа"?
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 32267
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 824 раз.
- Подякували: 3732 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 30 жов, 2019 22:02
рефлексирующий говноед
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 7245
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 580 раз.
- Подякували: 1103 раз.
-
- Профіль
-
-
Igor3777
-
-
- Повідомлень: 161
- З нами з: 06.01.19
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 12 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 30 жов, 2019 22:04
airmax78 написав:
Наш народ любит г0вн0 и страдать (с)
Влад, для кого строят КАН с Сагой? Почему не идут на поводу у "народа"?
потомушо строят для потребителя, а не для голубковых которые типа партнеры
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 7245
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 580 раз.
- Подякували: 1103 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|16765
|2645932
|
|
|8
|8437
|
|
|455
|184527
|
|