Додано: Сер 30 жов, 2019 21:39

Vlad442 написав: hume написав: При чем здесь Виталя?



Аркада возможно и вписывается в минимальные нормы, но чисто с человеческой точки зрения то, что изрыгает эта компания это такой лютый эконом по всем параметрам, что в 21 веке он просто не может быть построен в черте города. При чем здесь Виталя?Аркада возможно и вписывается в минимальные нормы, но чисто с человеческой точки зрения то, что изрыгает эта компания это такой лютый эконом по всем параметрам, что в 21 веке он просто не может быть построен в черте города.

Аркада строит только то, что им разрешил "Виталя" за которого вы голосовали. Поэтому сначала посмотрите на себя, потом на Леню-Виталю и только потом на Аркаду.

Или вы всерьез думаете, что они строят, что им в голову пришло? Что проект дома/района не проходит везде согласования и на нем нет подписей людей, за которых вы голосовали или тех, кого те, за кого вы голосовали, назначили на должность? Аркада строит только то, что им разрешил "Виталя" за которого вы голосовали. Поэтому сначала посмотрите на себя, потом на Леню-Виталю и только потом на Аркаду.Или вы всерьез думаете, что они строят, что им в голову пришло? Что проект дома/района не проходит везде согласования и на нем нет подписей людей, за которых вы голосовали или тех, кого те, за кого вы голосовали, назначили на должность?

Проект проходит экспертизу, и Виталя к этой экспертизе не имеет никакого отношения. Виталя выделяет землю, и тут мимо, эту землю выделяли задолго до Витали, и в частности землю на озёрах, которую так хочет загадить аркада, и которую хочет забратт ВиталяА собственно именно этот застройщик пытается по минимуму вписаться в нормы дбн.Так вот аркада, эта та компания, которая бы строила из гвна и профнастила, если бы это не было ограничено нормами дбн, а на замечания окружающих показывала бы в свод правил.Как сейчас в Патриотике, ну почему не сделать разные детские площадки, да потому, что им пох, в нормах дбн написано "детская площадка". Да что я с вами спорю, люди и так всё понимают, тем более на данной ветке. Желаюю вам Харькове побольше такого, чтоб вы за дифицитным товаром в столицу не ездили.