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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 30 жов, 2019 22:14
Вылез говнолюбитель Витали, который будет сново лить говно в уши про самую хорошую власть? Он за зарплате там что ли?
Или наивный искренний полезный идиот - поклонник мостиков за миллионы и что еще там попили? Есть люди, которым сколько говна не скорми, а им мало.
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Vlad442
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Додано: Сер 30 жов, 2019 22:14
Vlad442 написав:
[Диванные эстеты не могут сложить один плюс один и понять, кто на самом деле оскорбляет их эстетические чувства.
Повторю еще раз.
Vlad442 написав:
Или вы всерьез думаете, что они строят, что им в голову пришло? Что проект дома/района не проходит везде согласования и на нем нет подписей людей, за которых вы голосовали или тех, кого те, за кого вы голосовали, назначили на должность?
Я повторю ещё раз, что Аркада идёт по самому минимальному набору требований для экспертизы проекта. Внешне уг, проект настолько дешевый, что это просто доработка советского зодчества, даже не нужно платить проектантам, с одной и той же книгой ходишь в экспертизу. Навесной фасад без мембраны, который при попустительстве ук уничтожают, лифты уг, максимально разрешённое количество квартир, самые дешевые одинаковые детские площадки, из озеленения применяют землю, парковок ноль, во дворах творится ад из машин. Школы садики мы ее строим, якобы отдадит паевым, а когда нужно отдавать паевый, то просим засчитать прокладку сетей в паевый.
При чем здесь Виталя, как минимум, непонятно, но то, что из за него вы чуть чуть встряли не даёт вам покоя и вы его тулите где надо, и где не надо. Патриотика на озёрах, по большей части подразумевает уничтожение озер, кстати, по иронии судьбы это единственное место отдыха жителей Патриотики.
Но, благодаря эврике выросла цена продажи новостроя в районе вднх. Сначала всех ведут на экскурсию в эврику, показывают уг, а потом в жк нормального человека
Востаннє редагувалось hume
в Сер 30 жов, 2019 22:46, всього редагувалось 1 раз.
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hume
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Додано: Сер 30 жов, 2019 22:19
hume написав:
Я повторю ещё раз, что Аркада идёт по самому минимальному набору требований для экспертизы проекта.
Которую им кто-то подписывает. Проблема в Аркаде, которая делает по минимуму, а в тех, кто этот минимум установил?
hume написав:
При чем здесь Виталя, как минимум, непонятно, но то, что из за него вы чуть чуть встряли не даёт вам покоя и вы его тулите где надо, и где не надо.
Виталя это собирательный образ власти, которую выбирают, а потом "а мы тут причем".
hume написав:
Патриотика на озёрах, по большей части подразумевает уничтожение озер, кстати, по иронии судьбы это единственное место отдыха жителей Патриотики.
Там самострой? Или выделили землю под строительство многоэтажек? Киевляне выделили через своих представителей. Не знаю, кто там был в мерах на тот момент, но это не важно.
Каждый народ заслуживает такую власть, которую имеет и те города, в которых живет.
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Vlad442
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Додано: Сер 30 жов, 2019 22:33
Vlad442 Все понятно, Влад. И в надстроенных этажах на Майдане тоже власть виновата. Там же все документы "у лысого". Тетка без тормозов ни при чем.
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airmax78
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Додано: Сер 30 жов, 2019 23:30
airmax78 написав: Vlad442 написав: hume написав:
При чем здесь Виталя?
Аркада возможно и вписывается в минимальные нормы, но чисто с человеческой точки зрения то, что изрыгает эта компания это такой лютый эконом по всем параметрам, что в 21 веке он просто не может быть построен в черте города.
Аркада строит только то, что им разрешил "Виталя" за которого вы голосовали. Поэтому сначала посмотрите на себя, потом на Леню-Виталю и только потом на Аркаду.
Или вы всерьез думаете, что они строят, что им в голову пришло? Что проект дома/района не проходит везде согласования и на нем нет подписей людей, за которых вы голосовали или тех, кого те, за кого вы голосовали, назначили на должность?
ВСЕ строят "только то что им разрешил Виталя". Только почему-то
КАН строит Файну, Республику, Тетрис. Вавриш строит Рыбальский, Чикагу, дальше по списку. А Оркада строит
унылое г0вн0. Поэтому это не нам надо к зеркалу. Мы за УГ своими деньгами не голосуем и строить его не помогаем.
успагойтєсь, порівнювати економ з кофортом та бізнес - це як мінімум іраціонально
Аркада, ДБК4, Фундамент, будинки від ЗЗБК1, ... - це відвертий економ, на всякий товар є свій покупець
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Додано: Сер 30 жов, 2019 23:34
Vlad442 написав:
Каждый народ заслуживает такую власть, которую имеет и те города, в которых живет.
Еще вспомнился момент, про который забывают те, кто увлекается эстетикой и архитектурой. Киев очень грязный и неухоженный город. Каждый раз, когда я в него попадаю, вспоминаю конец 90-ых со всеобщей разрухой и депрессией. Я достаточно много много поездил, но такой запущенности не встречал. Мелочи, которые местные не замечают, бросаются в глаза. Выщербленные бордюры, ржавые маршрутки, грязь, про краску коммунальщики не слышали, некоторые решения, которые были уместны (наверное) в конце 70-ых, сейчас выглядят не очень.
Это то, что видно внешне. С инфраструктурой тоже не очень. То с мостами-развязками проблемы, то с горячей водой. И это при громадном киевском бюджете. В других городах, где тоже воруют, что-то делают, а в Киеве половину украли, половину разбазарили.
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Vlad442
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Додано: Чет 31 жов, 2019 00:23
kingkongovets написав:
рефлексирующий говноед
та ну ладно, не будьте так резки
Шо там Маркс писал за преступления, на которые готов пойти буржуй за норму прибыли в два конца?
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Додано: Чет 31 жов, 2019 00:38
Vlad442 написав: Vlad442 написав:
Каждый народ заслуживает такую власть, которую имеет и те города, в которых живет.
Еще вспомнился момент, про который забывают те, кто увлекается эстетикой и архитектурой. Киев очень грязный и неухоженный город. Каждый раз, когда я в него попадаю, вспоминаю конец 90-ых со всеобщей разрухой и депрессией. Я достаточно много много поездил, но такой запущенности не встречал. Мелочи, которые местные не замечают, бросаются в глаза. Выщербленные бордюры, ржавые маршрутки, грязь, про краску коммунальщики не слышали, некоторые решения, которые были уместны (наверное) в конце 70-ых, сейчас выглядят не очень.
Это то, что видно внешне. С инфраструктурой тоже не очень. То с мостами-развязками проблемы, то с горячей водой. И это при громадном киевском бюджете. В других городах, где тоже воруют, что-то делают, а в Киеве половину украли, половину разбазарили.
И вы все равно не побрезговав примчались и выхватили свой стояк однушек
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hume
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