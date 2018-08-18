Додано: Сер 30 жов, 2019 22:14

Vlad442 написав: [Диванные эстеты не могут сложить один плюс один и понять, кто на самом деле оскорбляет их эстетические чувства.

Повторю еще раз.

Vlad442 написав: Или вы всерьез думаете, что они строят, что им в голову пришло? Что проект дома/района не проходит везде согласования и на нем нет подписей людей, за которых вы голосовали или тех, кого те, за кого вы голосовали, назначили на должность? Или вы всерьез думаете, что они строят, что им в голову пришло? Что проект дома/района не проходит везде согласования и на нем нет подписей людей, за которых вы голосовали или тех, кого те, за кого вы голосовали, назначили на должность? [Диванные эстеты не могут сложить один плюс один и понять, кто на самом деле оскорбляет их эстетические чувства.Повторю еще раз.

Я повторю ещё раз, что Аркада идёт по самому минимальному набору требований для экспертизы проекта. Внешне уг, проект настолько дешевый, что это просто доработка советского зодчества, даже не нужно платить проектантам, с одной и той же книгой ходишь в экспертизу. Навесной фасад без мембраны, который при попустительстве ук уничтожают, лифты уг, максимально разрешённое количество квартир, самые дешевые одинаковые детские площадки, из озеленения применяют землю, парковок ноль, во дворах творится ад из машин. Школы садики мы ее строим, якобы отдадит паевым, а когда нужно отдавать паевый, то просим засчитать прокладку сетей в паевый.При чем здесь Виталя, как минимум, непонятно, но то, что из за него вы чуть чуть встряли не даёт вам покоя и вы его тулите где надо, и где не надо. Патриотика на озёрах, по большей части подразумевает уничтожение озер, кстати, по иронии судьбы это единственное место отдыха жителей Патриотики.Но, благодаря эврике выросла цена продажи новостроя в районе вднх. Сначала всех ведут на экскурсию в эврику, показывают уг, а потом в жк нормального человека