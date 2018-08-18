Жека79 написав:

в Киеве нереальный ппц на дорогах.Левый берег это просто боль.....так как на южный мост уже стараются не заезжать ибо там можно заночевать, ломятся на патона, в итоге дружбы народов с 16.30 в пробке от автовокзала, а с 17.00 я думаю уже пробка до гостиницы мир. а К 18.00 не исключено что и до одесской площади.и это в такое себе межсезонье во время школьных каникул.что будет во время пика и предпразничной новогодней суеты я даже не хочу представлять. А глядя сегодня на светофоре как штурмуют мост патона с дружбы народов\ старонаводницкой и лаврской и все это сливается в один общий поток возле заправки перед мостом стало как то печально совсем..