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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 30 жов, 2019 22:19
hume написав:
Я повторю ещё раз, что Аркада идёт по самому минимальному набору требований для экспертизы проекта.
Которую им кто-то подписывает. Проблема в Аркаде, которая делает по минимуму, а в тех, кто этот минимум установил?
hume написав:
При чем здесь Виталя, как минимум, непонятно, но то, что из за него вы чуть чуть встряли не даёт вам покоя и вы его тулите где надо, и где не надо.
Виталя это собирательный образ власти, которую выбирают, а потом "а мы тут причем".
hume написав:
Патриотика на озёрах, по большей части подразумевает уничтожение озер, кстати, по иронии судьбы это единственное место отдыха жителей Патриотики.
Там самострой? Или выделили землю под строительство многоэтажек? Киевляне выделили через своих представителей. Не знаю, кто там был в мерах на тот момент, но это не важно.
Каждый народ заслуживает такую власть, которую имеет и те города, в которых живет.
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Vlad442
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Додано: Сер 30 жов, 2019 22:33
Vlad442 Все понятно, Влад. И в надстроенных этажах на Майдане тоже власть виновата. Там же все документы "у лысого". Тетка без тормозов ни при чем.
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airmax78
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Додано: Сер 30 жов, 2019 23:30
airmax78 написав: Vlad442 написав: hume написав:
При чем здесь Виталя?
Аркада возможно и вписывается в минимальные нормы, но чисто с человеческой точки зрения то, что изрыгает эта компания это такой лютый эконом по всем параметрам, что в 21 веке он просто не может быть построен в черте города.
Аркада строит только то, что им разрешил "Виталя" за которого вы голосовали. Поэтому сначала посмотрите на себя, потом на Леню-Виталю и только потом на Аркаду.
Или вы всерьез думаете, что они строят, что им в голову пришло? Что проект дома/района не проходит везде согласования и на нем нет подписей людей, за которых вы голосовали или тех, кого те, за кого вы голосовали, назначили на должность?
ВСЕ строят "только то что им разрешил Виталя". Только почему-то
КАН строит Файну, Республику, Тетрис. Вавриш строит Рыбальский, Чикагу, дальше по списку. А Оркада строит
унылое г0вн0. Поэтому это не нам надо к зеркалу. Мы за УГ своими деньгами не голосуем и строить его не помогаем.
успагойтєсь, порівнювати економ з кофортом та бізнес - це як мінімум іраціонально
Аркада, ДБК4, Фундамент, будинки від ЗЗБК1, ... - це відвертий економ, на всякий товар є свій покупець
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Додано: Сер 30 жов, 2019 23:34
Vlad442 написав:
Каждый народ заслуживает такую власть, которую имеет и те города, в которых живет.
Еще вспомнился момент, про который забывают те, кто увлекается эстетикой и архитектурой. Киев очень грязный и неухоженный город. Каждый раз, когда я в него попадаю, вспоминаю конец 90-ых со всеобщей разрухой и депрессией. Я достаточно много много поездил, но такой запущенности не встречал. Мелочи, которые местные не замечают, бросаются в глаза. Выщербленные бордюры, ржавые маршрутки, грязь, про краску коммунальщики не слышали, некоторые решения, которые были уместны (наверное) в конце 70-ых, сейчас выглядят не очень.
Это то, что видно внешне. С инфраструктурой тоже не очень. То с мостами-развязками проблемы, то с горячей водой. И это при громадном киевском бюджете. В других городах, где тоже воруют, что-то делают, а в Киеве половину украли, половину разбазарили.
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Vlad442
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Додано: Чет 31 жов, 2019 00:23
Шо там Маркс писал за преступления, на которые готов пойти буржуй за норму прибыли в два конца?
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барабашов
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Додано: Чет 31 жов, 2019 00:38
Vlad442 написав: Vlad442 написав:
Каждый народ заслуживает такую власть, которую имеет и те города, в которых живет.
Еще вспомнился момент, про который забывают те, кто увлекается эстетикой и архитектурой. Киев очень грязный и неухоженный город. Каждый раз, когда я в него попадаю, вспоминаю конец 90-ых со всеобщей разрухой и депрессией. Я достаточно много много поездил, но такой запущенности не встречал. Мелочи, которые местные не замечают, бросаются в глаза. Выщербленные бордюры, ржавые маршрутки, грязь, про краску коммунальщики не слышали, некоторые решения, которые были уместны (наверное) в конце 70-ых, сейчас выглядят не очень.
Это то, что видно внешне. С инфраструктурой тоже не очень. То с мостами-развязками проблемы, то с горячей водой. И это при громадном киевском бюджете. В других городах, где тоже воруют, что-то делают, а в Киеве половину украли, половину разбазарили.
И вы все равно не побрезговав примчались и выхватили свой стояк однушек
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hume
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Додано: Чет 31 жов, 2019 06:46
Логически Влад полностью прав. Аркада строит законно, согласовали, разрешение дали, так какие претензии? Мне не нравится дизайн, но по факту они строят на окраинах. Есть еще такой момент, смотришь на "модные дома" 2000-х,они сейчас смешнее выглядят чем аркада 2000-х)
Строительство это бизнес и если аркада строит в рамках закона то претензии к закону. Хотя лично мне ее зодчество не нравится, они строят получше и погуманнее чем многие представители эконома.
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Kostia
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Додано: Чет 31 жов, 2019 09:26
Жека79 написав:
в Киеве нереальный ппц на дорогах.
Левый берег это просто боль.....так как на южный мост уже стараются не заезжать ибо там можно заночевать, ломятся на патона, в итоге дружбы народов с 16.30 в пробке от автовокзала, а с 17.00 я думаю уже пробка до гостиницы мир. а К 18.00 не исключено что и до одесской площади.
и это в такое себе межсезонье во время школьных каникул.
что будет во время пика и предпразничной новогодней суеты я даже не хочу представлять. А глядя сегодня на светофоре как штурмуют мост патона с дружбы народов\ старонаводницкой и лаврской и все это сливается в один общий поток возле заправки перед мостом стало как то печально совсем..
Последних восемнадцать лет ежедневно (за исключением дней отпуска) езжу из Броваров в центр и обратно. Такого п-ца, как в крайних пару месяцев не было никогда. Ладно мосты штурмовать. Сейчас же до них добраться тот еще квест. Стоит Крещатик, Дружбанар, Кудри, Зал. шоссе, Щорса. В пробку легко попасть часов в 9-10 вечера. Раньше можно было передвигаться с 10 утра до 12, когда все уже на работе и еще не на обеде. Сейчас не сильно. Водители, работающие на доставке, уже открыто матом шлют менеджеров при каких-либо изменениях дневного графика передвижения.
Что будет дальше? На декабрь планирую пересесть на громадський, ибо полтора часа в одну сторону - адский перебор.
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gonchik74
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Додано: Чет 31 жов, 2019 09:49
gonchik74 написав:
Последних восемнадцать лет ежедневно (за исключением дней отпуска) езжу из Броваров в центр и обратно. Такого п-ца, как в крайних пару месяцев не было никогда. Ладно мосты штурмовать. Сейчас же до них добраться тот еще квест. Стоит Крещатик, Дружбанар, Кудри, Зал. шоссе, Щорса. В пробку легко попасть часов в 9-10 вечера. Раньше можно было передвигаться с 10 утра до 12, когда все уже на работе и еще не на обеде. Сейчас не сильно. Водители, работающие на доставке, уже открыто матом шлют менеджеров при каких-либо изменениях дневного графика передвижения.
Что будет дальше? На декабрь планирую пересесть на громадський, ибо полтора часа в одну сторону - адский перебор.
Что ж Вы хотите, если
С января по июль 2019 года в Украину было ввезено почти 371 000 автомобильной техники суммарной стоимостью более $2,5 млрд. Это в 2,8 раза больше, чем за аналогичный период предыдущего года
и все прутся в столицу ). Надо срочно и сильно увеличивать стоимость владения автомобилями
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Mazay256
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Додано: Чет 31 жов, 2019 11:01
Аркада строит отличные проекты на свои деньги, сейчас у них проблемы с рейдерами, возможно решат. Квартиру (36,5м., с отделкой) на осокорках под застройку можно было взять за 22500$-24000$ в 2016, срок поставки 3 года, во сколько рынок оценивает сейчас эти квартиры можно посмотреть на ОЛХ. Единственный минус архитектура, но это касается всех панельных домов и аркада всего лишь один из застройщиков. Строит на окраинах, в центр не суётся. Плотность не выше чем у КГС. Думаю, не стоит осуждать людей покупающих ланос, тем что существует мерседес, у всех разные доходы и разные возможности.
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vst
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