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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2174217521762177

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 264
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
86
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
36
Всього голосів : 264
Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 11:14

  Faceless написав:
hxbbgaf написав:Вы преувеличиваете разницу между чешками и БПСками и бюджетными новостроями с такими же панелями и такой же хр..новой звукоизоляцией. Принцип тот же! И маргиналов везде уже хватает, тем более у нас, где каждый мелкий чинуша, который что-то урвал, покупает своему сынку-наркоману квартиру в новострое, и что там будет твориться, нетрудно догадаться. С приведениями - это сами знаете куда.
Не преувеличивает, это вы понятия не имеете о чем пишете. И панели совсем другие, и площади, и тепло и звукоизоляция и разводка тепла и все прочее, а уж про сынков чинуш это вообще бред


он точно не понимает - на лесном из новостроев лишь два монолитных дома - кубанской украины 31а и 33а, где он там нашел панельные бюджетные новострои - я хз
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 11:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

vst написав:Аркада строит отличные проекты на свои деньги, сейчас у них проблемы с рейдерами, возможно решат. Квартиру (36,5м., с отделкой) на осокорках под застройку можно было взять за 22500$-24000$ в 2016, срок поставки 3 года, во сколько рынок оценивает сейчас эти квартиры можно посмотреть на ОЛХ. Единственный минус архитектура, но это касается всех панельных домов и аркада всего лишь один из застройщиков. Строит на окраинах, в центр не суётся. Плотность не выше чем у КГС. Думаю, не стоит осуждать людей покупающих ланос, тем что существует мерседес, у всех разные доходы и разные возможности.
Спорно.

Форумчани вважають що за такі гроші повинні бути садочки, школи, підземні паркінги, метро, мости, благоустрій, поверховість до 5 поверхів.... щільність разів в 5 менша і сусідів не повинно бути видно.


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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 11:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vst написав:Аркада строит отличные проекты на свои деньги

А зачем покупать аркаду если этот дом принципиально ничем не лучше такой же панельки построенной в 80-е?
Santehnik
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 11:18

  vst написав:Аркада строит отличные проекты на свои деньги, сейчас у них проблемы с рейдерами, возможно решат. Квартиру (36,5м., с отделкой) на осокорках под застройку можно было взять за 22500$-24000$ в 2016, срок поставки 3 года, во сколько рынок оценивает сейчас эти квартиры можно посмотреть на ОЛХ. Единственный минус архитектура, но это касается всех панельных домов и аркада всего лишь один из застройщиков. Строит на окраинах, в центр не суётся. Плотность не выше чем у КГС. Думаю, не стоит осуждать людей покупающих ланос, тем что существует мерседес, у всех разные доходы и разные возможности.


еще более лучшие дома за свои деньги строил войцеховский, но проблемы с рейдерами не обошли и его - хнык хнык

зы: а прикольно канешна влад в полете переобулся - то во всех бедах украины у него были виновны коррупция и дефективные "элиты", а тут хопс! - оказывается их всех народ обрав а значит все законы и приличия соблюдены, жрите теперь и не обляпывайтесь
аркада не по своей воле строит гетто - им разрешили и другого выхода просто не осталось! потомушо за "разрешили" некисло откашляно и #надаотбивать
узнаю сепарско-совково-меркантильный харькОв
Востаннє редагувалось kingkongovets в Чет 31 жов, 2019 11:39, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 11:38

  Santehnik написав:
  vst написав:Аркада строит отличные проекты на свои деньги

А зачем покупать аркаду если этот дом принципиально ничем не лучше такой же панельки построенной в 80-е?
Принципиально лучше, горизонтальная разводка тепла, счетчики на тепло, двух тарифные на электричество, утепленный вентилируемый фасад (во многих монолитнокаркасных домах его нет и сейчас), контингент молодой, никаких алкашей и наркоманов. Школы и садики новые, переданы в коммунальную собственность (так было до витальки). Всё это всего за пол цены от старой панельки средины 80-х., если мы говорим про инвестиции под застройку.
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