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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 31 жов, 2019 11:14
Faceless написав:
hxbbgaf написав:Вы преувеличиваете разницу между чешками и БПСками и бюджетными новостроями с такими же панелями и такой же хр..новой звукоизоляцией. Принцип тот же! И маргиналов везде уже хватает, тем более у нас, где каждый мелкий чинуша, который что-то урвал, покупает своему сынку-наркоману квартиру в новострое, и что там будет твориться, нетрудно догадаться. С приведениями - это сами знаете куда.
Не преувеличивает, это вы понятия не имеете о чем пишете. И панели совсем другие, и площади, и тепло и звукоизоляция и разводка тепла и все прочее, а уж про сынков чинуш это вообще бред
он точно не понимает - на лесном из новостроев лишь два монолитных
дома - кубанской украины 31а и 33а, где он там нашел панельные бюджетные новострои - я хз
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Чет 31 жов, 2019 11:17
vst написав:Аркада строит отличные проекты на свои деньги, сейчас у них проблемы с рейдерами, возможно решат. Квартиру (36,5м., с отделкой) на осокорках под застройку можно было взять за 22500$-24000$ в 2016, срок поставки 3 года, во сколько рынок оценивает сейчас эти квартиры можно посмотреть на ОЛХ. Единственный минус архитектура, но это касается всех панельных домов и аркада всего лишь один из застройщиков. Строит на окраинах, в центр не суётся. Плотность не выше чем у КГС. Думаю, не стоит осуждать людей покупающих ланос, тем что существует мерседес, у всех разные доходы и разные возможности.
Спорно.
Форумчани вважають що за такі гроші повинні бути садочки, школи, підземні паркінги, метро, мости, благоустрій, поверховість до 5 поверхів.... щільність разів в 5 менша і сусідів не повинно бути видно.
Всім процвітання!
Всім процвітання!
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Додано: Чет 31 жов, 2019 11:17
vst написав:
Аркада строит отличные проекты на свои деньги
А зачем покупать аркаду если этот дом принципиально ничем не лучше такой же панельки построенной в 80-е?
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Santehnik
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Додано: Чет 31 жов, 2019 11:18
vst написав:
Аркада строит отличные проекты на свои деньги, сейчас у них проблемы с рейдерами, возможно решат. Квартиру (36,5м., с отделкой) на осокорках под застройку можно было взять за 22500$-24000$ в 2016, срок поставки 3 года, во сколько рынок оценивает сейчас эти квартиры можно посмотреть на ОЛХ. Единственный минус архитектура, но это касается всех панельных домов и аркада всего лишь один из застройщиков. Строит на окраинах, в центр не суётся. Плотность не выше чем у КГС. Думаю, не стоит осуждать людей покупающих ланос, тем что существует мерседес, у всех разные доходы и разные возможности.
еще более лучшие дома за свои деньги строил войцеховский, но проблемы с рейдерами не обошли и его - хнык хнык
зы: а прикольно канешна влад в полете переобулся - то во всех бедах украины у него были виновны коррупция и дефективные "элиты", а тут хопс! - оказывается их всех народ обрав а значит все законы и приличия соблюдены, жрите теперь и не обляпывайтесь
аркада не по своей воле строит гетто - им разрешили и другого выхода просто не осталось! потомушо за "разрешили" некисло откашляно и #надаотбивать
узнаю сепарско-совково-меркантильный харькОв
Востаннє редагувалось kingkongovets
в Чет 31 жов, 2019 11:39, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Чет 31 жов, 2019 11:38
Santehnik написав: vst написав:
Аркада строит отличные проекты на свои деньги
А зачем покупать аркаду если этот дом принципиально ничем не лучше такой же панельки построенной в 80-е?
Принципиально лучше, горизонтальная разводка тепла, счетчики на тепло, двух тарифные на электричество, утепленный вентилируемый фасад (во многих монолитнокаркасных домах его нет и сейчас), контингент молодой, никаких алкашей и наркоманов. Школы и садики новые, переданы в коммунальную собственность (так было до витальки). Всё это всего за пол цены от старой панельки средины 80-х., если мы говорим про инвестиции под застройку.
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