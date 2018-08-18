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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 31 жов, 2019 14:39
Kostia написав: airmax78 написав:
100%. В этом суть и корень зла. Я голосую деньгами за то, чтобы в Киеве строили что-то типа Ричмонда и лучше. Вы - за то, чтобы строили панельное УГ. И вопрос "доступности" не имеет к этому никакого отношения. Влад мог инвестировать во что угодно: в Чикагу, в РТ, ЦП... во что угодно - вопрос денег не стоял. Но он поддержал Оркаду в ее стремлении застроить Киев унылым г0вн0м, в т.ч. посчитав, что для него это выгоднее.
Инвесторам которые взяли для себя вы до ричмонда домажете или это просто "поговорить"?
Я здесь что-то не вижу инвесторов "для себя" в Оркаду.
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Додано: Чет 31 жов, 2019 14:41
Макс живет в своем мире, который он, в силу эгоцентричности и некоторых девиаций в поведении, считает единственно правильным. Сказал УГ, значит УГ, а кто считает иначе, враг города и народа. До него не доходит, что у других может быть свое мнение, которое имеет право на существование. При этом тот факт, что народ голосует деньгами за другой формат жилья в спальниках, вводит его в ступор, он начинает винить неправильный народ и проклинать неправильных застройщиков, не понимая, почему семья выбирает двушку в высотке-муравейнике без модных мопов, а не однушку в "правильном" доме.
Востаннє редагувалось Vlad442
в Чет 31 жов, 2019 14:43, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 31 жов, 2019 14:41
airmax78 написав: vst написав:
Лучше взять стояк однух от аркады (сейчас уже поздно), чем квартиру в ричмонде, выше доходность, так думаю
100%. В этом суть и корень зла. Я голосую деньгами за то, чтобы в Киеве строили что-то типа Ричмонда и лучше. Вы - за то, чтобы строили панельное УГ. И вопрос "доступности" не имеет к этому никакого отношения. Влад мог инвестировать во что угодно: в Чикагу, в РТ, ЦП... во что угодно - вопрос денег не стоял. Но он поддержал Оркаду в ее стремлении застроить Киев унылым г0вн0м, в т.ч. посчитав, что для него это выгоднее.
макс, а у вас когда вы пишите такое когнитивного диссонанса нет?
ведь то, шо вас возмущает - прямое следствие так горячо вами поддержанного девиза первого "цена - решает"
кстати первый тож погрелся у этого костра, мордор припоминаете?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Чет 31 жов, 2019 14:44
airmax78 написав: Kostia написав: airmax78 написав:
100%. В этом суть и корень зла. Я голосую деньгами за то, чтобы в Киеве строили что-то типа Ричмонда и лучше. Вы - за то, чтобы строили панельное УГ. И вопрос "доступности" не имеет к этому никакого отношения. Влад мог инвестировать во что угодно: в Чикагу, в РТ, ЦП... во что угодно - вопрос денег не стоял. Но он поддержал Оркаду в ее стремлении застроить Киев унылым г0вн0м, в т.ч. посчитав, что для него это выгоднее.
Инвесторам которые взяли для себя вы до ричмонда домажете или это просто "поговорить"?
Я здесь что-то не вижу инвесторов "для себя" в Оркаду.
Здесь нет, а вообще?
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Kostia
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Додано: Чет 31 жов, 2019 14:45
Почему не забанили КаКашку за вчерашние оскорбления?
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Vlad442
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Додано: Чет 31 жов, 2019 14:48
Vlad442 написав:
Почему не забанили КаКашку за вчерашние оскорбления?
а почему проффесора не забанили до сих пол. каждый его пост достоен бана)
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Додано: Чет 31 жов, 2019 15:04
kingkongovets написав: airmax78 написав: vst написав:
Лучше взять стояк однух от аркады (сейчас уже поздно), чем квартиру в ричмонде, выше доходность, так думаю
100%. В этом суть и корень зла. Я голосую деньгами за то, чтобы в Киеве строили что-то типа Ричмонда и лучше. Вы - за то, чтобы строили панельное УГ. И вопрос "доступности" не имеет к этому никакого отношения. Влад мог инвестировать во что угодно: в Чикагу, в РТ, ЦП... во что угодно - вопрос денег не стоял. Но он поддержал Оркаду в ее стремлении застроить Киев унылым г0вн0м, в т.ч. посчитав, что для него это выгоднее.
макс, а у вас когда вы пишите такое когнитивного диссонанса нет?
ведь то, шо вас возмущает - прямое следствие так горячо вами поддержанного девиза первого "цена - решает"
кстати первый тож погрелся у этого костра, мордор припоминаете?
Я не поддерживал девиз "цена решает". При прочих равных красивая архитектура, МОПы, вентфасад, благоустройство, лифт в пакринг, управляющая компания - вотэтовотвсе - решают. Ну и, конечно, шторы.
P.S. Мне помнится Мордор покупался уже когда все было построено и чуть ли не сдано в эксплуатацию. Первый не помогал КГС его построить. Влад влез на котловане.
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Додано: Чет 31 жов, 2019 15:12
airmax78 написав:
100%. В этом суть и корень зла. Я голосую деньгами за то, чтобы в Киеве строили что-то типа Ричмонда и лучше. Вы - за то, чтобы строили панельное УГ.
И вопрос "доступности" не имеет к этому никакого отношения. Влад мог инвестировать во что угодно: в Чикагу, в РТ, ЦП... во что угодно - вопрос денег не стоял. Но он поддержал Оркаду в ее стремлении застроить Киев унылым г0вн0м, в т.ч. посчитав, что для него это выгоднее.
ви хочете заборонити економ сегмент? чи на місці патріотики потрібно було будувати жк рівня річмонда?
якби ще хотіли на місці евріки жк типу республіки, то ок, а так, логіка деформована модними мопами
Я здесь что-то не вижу инвесторов "для себя" в Оркаду.
я інвестор для себе, планую жити в Евріці, що не так?
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TylerTruman_
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Додано: Чет 31 жов, 2019 15:24
TylerTruman_ написав: airmax78 написав:
100%. В этом суть и корень зла. Я голосую деньгами за то, чтобы в Киеве строили что-то типа Ричмонда и лучше. Вы - за то, чтобы строили панельное УГ.
И вопрос "доступности" не имеет к этому никакого отношения. Влад мог инвестировать во что угодно: в Чикагу, в РТ, ЦП... во что угодно - вопрос денег не стоял. Но он поддержал Оркаду в ее стремлении застроить Киев унылым г0вн0м, в т.ч. посчитав, что для него это выгоднее.
ви хочете заборонити економ сегмент? чи на місці патріотики потрібно було будувати жк рівня річмонда?
якби ще хотіли на місці евріки жк типу республіки, то ок, а так, логіка деформована модними мопами
Я здесь что-то не вижу инвесторов "для себя" в Оркаду.
я інвестор для себе, планую жити в Евріці, що не так?
Ричмонд - точечная застройка. На месте Эврики должно было быть что-то тип Файна-Тауна или Рыбальского. Вместо этого построили очередное унылое г0вн0.
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Додано: Чет 31 жов, 2019 15:42
airmax78 написав: TylerTruman_ написав: airmax78 написав:
100%. В этом суть и корень зла. Я голосую деньгами за то, чтобы в Киеве строили что-то типа Ричмонда и лучше. Вы - за то, чтобы строили панельное УГ.
И вопрос "доступности" не имеет к этому никакого отношения. Влад мог инвестировать во что угодно: в Чикагу, в РТ, ЦП... во что угодно - вопрос денег не стоял. Но он поддержал Оркаду в ее стремлении застроить Киев унылым г0вн0м, в т.ч. посчитав, что для него это выгоднее.
ви хочете заборонити економ сегмент? чи на місці патріотики потрібно було будувати жк рівня річмонда?
якби ще хотіли на місці евріки жк типу республіки, то ок, а так, логіка деформована модними мопами
Я здесь что-то не вижу инвесторов "для себя" в Оркаду.
я інвестор для себе, планую жити в Евріці, що не так?
Ричмонд - точечная застройка. На месте Эврики
должно было быть что-то тип Файна-Тауна или Рыбальского. Вместо этого построили очередное унылое г0вн0.
якраз із-зі місця і невисоких вимог Евріку для себе брав, а теж саме, але на похові взагалі не розглядував, ... комусь тільки модні мопи давай, а комусь класне розміщення жк і приваблива ціна /якість
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TylerTruman_
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