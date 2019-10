Додано: Чет 31 жов, 2019 14:41

airmax78 написав: vst написав: Лучше взять стояк однух от аркады (сейчас уже поздно), чем квартиру в ричмонде, выше доходность, так думаю Лучше взять стояк однух от аркады (сейчас уже поздно), чем квартиру в ричмонде, выше доходность, так думаю

100%. В этом суть и корень зла. Я голосую деньгами за то, чтобы в Киеве строили что-то типа Ричмонда и лучше. Вы - за то, чтобы строили панельное УГ. И вопрос "доступности" не имеет к этому никакого отношения. Влад мог инвестировать во что угодно: в Чикагу, в РТ, ЦП... во что угодно - вопрос денег не стоял. Но он поддержал Оркаду в ее стремлении застроить Киев унылым г0вн0м, в т.ч. посчитав, что для него это выгоднее. 100%. В этом суть и корень зла. Я голосую деньгами за то, чтобы в Киеве строили что-то типа Ричмонда и лучше. Вы - за то, чтобы строили панельное УГ. И вопрос "доступности" не имеет к этому никакого отношения. Влад мог инвестировать во что угодно: в Чикагу, в РТ, ЦП... во что угодно - вопрос денег не стоял. Но он поддержал Оркаду в ее стремлении застроить Киев унылым г0вн0м, в т.ч. посчитав, что для него это выгоднее.



макс, а у вас когда вы пишите такое когнитивного диссонанса нет?

ведь то, шо вас возмущает - прямое следствие так горячо вами поддержанного девиза первого "цена - решает"

кстати первый тож погрелся у этого костра, мордор припоминаете? макс, а у вас когда вы пишите такое когнитивного диссонанса нет?ведь то, шо вас возмущает - прямое следствие так горячо вами поддержанного девиза первого "цена - решает"кстати первый тож погрелся у этого костра, мордор припоминаете?

