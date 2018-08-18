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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2177217821792180>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 264
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
86
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
36
Всього голосів : 264
Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 14:39

  Kostia написав:
  airmax78 написав: :twisted:
100%. В этом суть и корень зла. Я голосую деньгами за то, чтобы в Киеве строили что-то типа Ричмонда и лучше. Вы - за то, чтобы строили панельное УГ. И вопрос "доступности" не имеет к этому никакого отношения. Влад мог инвестировать во что угодно: в Чикагу, в РТ, ЦП... во что угодно - вопрос денег не стоял. Но он поддержал Оркаду в ее стремлении застроить Киев унылым г0вн0м, в т.ч. посчитав, что для него это выгоднее.

Инвесторам которые взяли для себя вы до ричмонда домажете или это просто "поговорить"?

Я здесь что-то не вижу инвесторов "для себя" в Оркаду.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 14:41

Макс живет в своем мире, который он, в силу эгоцентричности и некоторых девиаций в поведении, считает единственно правильным. Сказал УГ, значит УГ, а кто считает иначе, враг города и народа. До него не доходит, что у других может быть свое мнение, которое имеет право на существование. При этом тот факт, что народ голосует деньгами за другой формат жилья в спальниках, вводит его в ступор, он начинает винить неправильный народ и проклинать неправильных застройщиков, не понимая, почему семья выбирает двушку в высотке-муравейнике без модных мопов, а не однушку в "правильном" доме.
Востаннє редагувалось Vlad442 в Чет 31 жов, 2019 14:43, всього редагувалось 1 раз.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 14:41

  airmax78 написав:
  vst написав: Лучше взять стояк однух от аркады (сейчас уже поздно), чем квартиру в ричмонде, выше доходность, так думаю

100%. В этом суть и корень зла. Я голосую деньгами за то, чтобы в Киеве строили что-то типа Ричмонда и лучше. Вы - за то, чтобы строили панельное УГ. И вопрос "доступности" не имеет к этому никакого отношения. Влад мог инвестировать во что угодно: в Чикагу, в РТ, ЦП... во что угодно - вопрос денег не стоял. Но он поддержал Оркаду в ее стремлении застроить Киев унылым г0вн0м, в т.ч. посчитав, что для него это выгоднее.


макс, а у вас когда вы пишите такое когнитивного диссонанса нет?
ведь то, шо вас возмущает - прямое следствие так горячо вами поддержанного девиза первого "цена - решает"
кстати первый тож погрелся у этого костра, мордор припоминаете?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 14:44

  airmax78 написав:
  Kostia написав:
  airmax78 написав: :twisted:
100%. В этом суть и корень зла. Я голосую деньгами за то, чтобы в Киеве строили что-то типа Ричмонда и лучше. Вы - за то, чтобы строили панельное УГ. И вопрос "доступности" не имеет к этому никакого отношения. Влад мог инвестировать во что угодно: в Чикагу, в РТ, ЦП... во что угодно - вопрос денег не стоял. Но он поддержал Оркаду в ее стремлении застроить Киев унылым г0вн0м, в т.ч. посчитав, что для него это выгоднее.

Инвесторам которые взяли для себя вы до ричмонда домажете или это просто "поговорить"?

Я здесь что-то не вижу инвесторов "для себя" в Оркаду.

Здесь нет, а вообще?
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 14:45

Ау, модераторы!

Почему не забанили КаКашку за вчерашние оскорбления?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 14:48

  Vlad442 написав:Почему не забанили КаКашку за вчерашние оскорбления?

а почему проффесора не забанили до сих пол. каждый его пост достоен бана)
kivin
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 15:04

  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:
  vst написав: Лучше взять стояк однух от аркады (сейчас уже поздно), чем квартиру в ричмонде, выше доходность, так думаю

100%. В этом суть и корень зла. Я голосую деньгами за то, чтобы в Киеве строили что-то типа Ричмонда и лучше. Вы - за то, чтобы строили панельное УГ. И вопрос "доступности" не имеет к этому никакого отношения. Влад мог инвестировать во что угодно: в Чикагу, в РТ, ЦП... во что угодно - вопрос денег не стоял. Но он поддержал Оркаду в ее стремлении застроить Киев унылым г0вн0м, в т.ч. посчитав, что для него это выгоднее.


макс, а у вас когда вы пишите такое когнитивного диссонанса нет?
ведь то, шо вас возмущает - прямое следствие так горячо вами поддержанного девиза первого "цена - решает"
кстати первый тож погрелся у этого костра, мордор припоминаете?

Я не поддерживал девиз "цена решает". При прочих равных красивая архитектура, МОПы, вентфасад, благоустройство, лифт в пакринг, управляющая компания - вотэтовотвсе - решают. Ну и, конечно, шторы.
P.S. Мне помнится Мордор покупался уже когда все было построено и чуть ли не сдано в эксплуатацию. Первый не помогал КГС его построить. Влад влез на котловане.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 15:12

  airmax78 написав:100%. В этом суть и корень зла. Я голосую деньгами за то, чтобы в Киеве строили что-то типа Ричмонда и лучше. Вы - за то, чтобы строили панельное УГ. И вопрос "доступности" не имеет к этому никакого отношения. Влад мог инвестировать во что угодно: в Чикагу, в РТ, ЦП... во что угодно - вопрос денег не стоял. Но он поддержал Оркаду в ее стремлении застроить Киев унылым г0вн0м, в т.ч. посчитав, что для него это выгоднее.

ви хочете заборонити економ сегмент? чи на місці патріотики потрібно було будувати жк рівня річмонда? :mrgreen:
якби ще хотіли на місці евріки жк типу республіки, то ок, а так, логіка деформована модними мопами :roll:
Я здесь что-то не вижу инвесторов "для себя" в Оркаду.

я інвестор для себе, планую жити в Евріці, що не так?
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 15:24

  TylerTruman_ написав:
  airmax78 написав:100%. В этом суть и корень зла. Я голосую деньгами за то, чтобы в Киеве строили что-то типа Ричмонда и лучше. Вы - за то, чтобы строили панельное УГ. И вопрос "доступности" не имеет к этому никакого отношения. Влад мог инвестировать во что угодно: в Чикагу, в РТ, ЦП... во что угодно - вопрос денег не стоял. Но он поддержал Оркаду в ее стремлении застроить Киев унылым г0вн0м, в т.ч. посчитав, что для него это выгоднее.

ви хочете заборонити економ сегмент? чи на місці патріотики потрібно було будувати жк рівня річмонда? :mrgreen:
якби ще хотіли на місці евріки жк типу республіки, то ок, а так, логіка деформована модними мопами :roll:
Я здесь что-то не вижу инвесторов "для себя" в Оркаду.

я інвестор для себе, планую жити в Евріці, що не так?

Ричмонд - точечная застройка. На месте Эврики должно было быть что-то тип Файна-Тауна или Рыбальского. Вместо этого построили очередное унылое г0вн0.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 15:42

  airmax78 написав:
  TylerTruman_ написав:
  airmax78 написав:100%. В этом суть и корень зла. Я голосую деньгами за то, чтобы в Киеве строили что-то типа Ричмонда и лучше. Вы - за то, чтобы строили панельное УГ. И вопрос "доступности" не имеет к этому никакого отношения. Влад мог инвестировать во что угодно: в Чикагу, в РТ, ЦП... во что угодно - вопрос денег не стоял. Но он поддержал Оркаду в ее стремлении застроить Киев унылым г0вн0м, в т.ч. посчитав, что для него это выгоднее.

ви хочете заборонити економ сегмент? чи на місці патріотики потрібно було будувати жк рівня річмонда? :mrgreen:
якби ще хотіли на місці евріки жк типу республіки, то ок, а так, логіка деформована модними мопами :roll:
Я здесь что-то не вижу инвесторов "для себя" в Оркаду.

я інвестор для себе, планую жити в Евріці, що не так?

Ричмонд - точечная застройка. На месте Эврики должно было быть что-то тип Файна-Тауна или Рыбальского. Вместо этого построили очередное унылое г0вн0.

якраз із-зі місця і невисоких вимог Евріку для себе брав, а теж саме, але на похові взагалі не розглядував, ... комусь тільки модні мопи давай, а комусь класне розміщення жк і приваблива ціна /якість
TylerTruman_
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